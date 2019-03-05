Hayata Yeniden Başladı, Çocuklarını Spora Yönlendirdi

Kaynak: AA

RAMAZAN KAYA - Kayseri'de daha önce uyuşturucu madde kullanan ve tedavi gören babalarının spora yönlendirmesiyle wushuya başlayan 2 kardeş, evlerinde kısıtlı imkanlarla çalışarak kazandıkları başarılarla ailelerini gururlandırdı.Battalgazi Mahallesi'nde kirada oturdukları eski bir evde hayata tutunmaya çalışan Acun ailesinin çocukları 12 yaşındaki Genco Acun ve 14 yaşındaki Diyar Acun, 2 yıl önce internette gördükleri wushu sporuna ilgi duydu.Daha önce uyuşturucu madde kullanan ve tedavi görerek bağımlılıktan kurtulan babaları Süleyman Acun'un (38) uyuşturucu maddeden uzak durmaları için yönlendirmesiyle bu spora başlayan Genco ve Diyar, halk eğitim merkezince eğitim gördükleri Battalgazi Ortaokulunun bodrum katında oluşturulan spor salonunda açılan kursta, büyük bir azimle çalışarak kendilerini geliştirdi.Okuldaki antrenmanın ardından, babalarının evlerinin bir odasına astığı kum torbasını yumruklayarak çalışmalarına devam eden kardeşler, Türkiye şampiyonluğunun da bulunduğu birçok başarıya imza atarak ailelerinin ve okulun gururu oldu."Ülkeme altın madalya getirmek istiyorum"Bugüne kadar katıldığı yarışmalarda madalyaları toplayan Genco Acun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, wushuya okulda açılan kursta başladığını söyledi.Geçen yıl Antalya'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu anımsatan Acun, "Okulda antrenman yapıyoruz, evde de ağabeyimle birlikte çalışıyoruz. Babam benim ve ağabeyimin çalışması için kum torbası aldı. Antrenmandan geldikten sonra evde kum torbasıyla çalışıyoruz. Şampiyonalara katıldım, Türkiye şampiyonu oldum. Wushuda şampiyon olmak, ülkeme altın madalya getirmek istiyorum." diye konuştu.Kayseri'de birçok il birinciliği bulunan ve kardeşiyle birlikte antrenman yaptığı için çok mutlu olduğunu belirten Diyar Acun da "Hedefim ilk olarak Türkiye şampiyonu olmak. Ondan sonra milli takıma girmeyi düşünüyorum. Oradan da dünya şampiyonu olmak istiyorum." dedi."Çocuklarımı kurtarabilirsem ne mutlu bana"Baba Süleyman Acun ise rahatsızlığından dolayı devletin bağladığı aylık sayesinde ve zaman zaman kardeşiyle birlikte düğünlerde davul-zurna çalarak ailesinin geçimini sağladığını anlattı.Geçmişte güreş yaptığını fakat imkansızlıklar nedeniyle devam edemediğini anlatan baba Acun, uyuşturucu maddeden uzak durmaları için wushu sporuna yönlendirdiği çocuklarının başarılarıyla gururlandığını, geçen yıl Antalya'da düzenlenen organizasyonda Türkiye şampiyonu olan oğlu Genco'nun başarısıyla çok mutlu olduğunu belirtti.Geçmişte uyuşturucu kullandığını, şizofren olduğunu, 10 yıldır tedavi gördüğünü ve ömür boyu ilaç kullanması gerektiğini kaydeden Acun, sözlerini şöyle sürdürdü:"Evim kira, aldığım maaş yetmiyor, ben de kalkıyorum hayatla savaşıyorum. Düğünler olduğunda, rahatsız olduğum için 2 gün gidebiliyorum, kardeşimle davul-zurna çalıyoruz. Madde beni mahvetti, çocuklarımı kurtarabilirsem ne mutlu bana. Cahilce yaptık içtik. Hep zararını kendimiz gördük. Çocuklarımın aynı kaderi yaşamasını istemiyorum. İnşallah herkes de kurtulur, hiç kimsenin çocuğu kullanmaz."Çocuklarını bağımlılık konusunda uyardığını vurgulayan Acun, "Ben 10 yıldır her şeyi bıraktım, hiçbir şey kullanmıyorum. Büyüklerimi üzdüğümün farkında bile değildim. Bugün benim çocuğum içse çok üzülürüm. Annem bana üzülüyordu, keşke kullanmasaydım. Çocuklarım kurtulsun yeter." ifadelerini kullandı.