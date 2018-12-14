Hayatı Asansörde Geçiyor, Günlük 600 Kez İnip Çıkıyor

14 Aralık 2018 Cuma 11:42



14 Aralık 2018 Cuma 11:42

Hayatı asansörde geçiyor, günlük 600 kez inip çıkıyorELAZIĞ - Elazığ'da bir hastanenin asansöründe görevli bulunan Ramazan Canbay, gününü buruda geçiriyor. Günlük ortalama 600 kez katlara inip çıkan Canbay, hastalara hizmet veriyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin 9 katlı binasında hasta yönlendirme personeli olarak görev yapan 39 yaşındaki Ramazan Canbay, asansörde görev yapıyor. Canbay, günlük yaklaşık 8 saat süren mesaisinde birkaç metrekarelik asansör içerisinde sağlık personeline ve hasta yakınlarına yardımcı oluyor. 14 yıldır hastanede çalışan Canbay'ın sabah 08.00'de asansörde başlayan mesaisi, yine asansörde son buluyor.Hastanede işe başlamadan önce sanayide kaynakçı olduğunu belirten Ramazan Canbay, "Ufak bir kaza sonucu diz kapağımdan aşağı sakatlanınca Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne engelli personel alımı sırasında başvurusu yaptım ve işe alındım. 2005 yılından beri hastanede çalışıyorum. Ortopedi servisinde kapı görevlisi olarak işe başladım. Yaklaşık 2 sene sonra da psikiyatri bölümünde devam ettim. Ardından kardiyoloji bölümünde hasta bakıcı olarak çalıştım. Şuan ki yerim ameliyathane asansörü. Yaklaşık 5 senedir ameliyathane asansöründe görev yapıyorum"dedi."Görevimi severek yapıyorum"Ameliyathane asansöründe 08.00-17.00 saatleri arasında çalıştığını belirten Canbay, "Ameliyathane asansöründeki amacımız öncelikle hastalar. Genellikle ameliyattan çıkan hastalar ve tekerlekli sandalyeli hastalardır. Çünkü hijyen açısından diğer vatandaşların bu asansörü kullanması uygun değildir. Sabah 08: 00'da işe başlıyorum. Öğle arası yarım saat mola verip, akşam 17: 00'da mesaim bitiyor.Görevimi severek yapıyorum. 5 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bu asansör sadece hasta ve engelli vatandaşlara mahsus"ifadelerini kullandı.Görevini çok sevdiğini dile getiren Canbay, hastaların ve dışarıdan gelen engellilerin mağdur olmaması için hizmet vermenin kendisinin mutlu ettiğini kaydetti.