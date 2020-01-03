Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen mankenlik teklifiyle hayatı değişti

Kamerun doğumlu 29 yaşındaki Christelle Mengue, güzelliğiyle büyülüyor. Çiçeği burnunda bir manken olan Christelle'in hayat hikayesi ise acılarla dolu.

KAMERUN'DA 'CADI' SANILIYORDU

29 yaşındaki çiçeği burnunda manken Christelle Mengue Kamerun'da doğdu. Albino olarak doğan ve bembeyaz saçlarıyla dikkat çeken Christelle'in Kamerun'da bir cadı tarafından lanetli olduğu düşünülüyordu. Bu yüzden ailesiyle birlikte Fransa'nın Başkenti Paris'e taşındılar.

ZULÜM FRANSA'DA DA DEVAM ETTİ

Altı erkek kardeşi olan Christelle, ailedeki tek albinolu çocuktu. Christelle'ın albinodan ötürü bembeyaz olan saçları ve kaşları, Kamerun'dan kaçıp geldikleri Fransa'nın Başkenti Paris'te de çocukluk arkadaşları tarafından alay konusu ediliyordu.

GENÇLİK YILLARI KENDİSİNİ KAMUFLE ETMEKLE GEÇTİ

Albinolu Christelle, artık genç bir kız olmuştu ve çevresindekilerin ona attığı bakışlardan iyice sıkılmıştı. Bu olumsuzluklara bir son vermek için saçlarını ve kaşlarını boyamaya başladı. Her gün koyu renk makyaj yapıyordu.

YOLUNA MANKEN OLARAK DEVAM EDECEK

Christelle büyüdükçe güzelleşiyordu. Artık alay konusu olmaktan ziyade, güzelliğiyle etrafındakileri büyüler hale gelmişti. Geçtiğimiz günlerde aldığı bir modellik teklifini reddetmeyen güzel kadın, artık kariyerine manken olarak devam edecek.

Christell yaşadıklarını ise kendi ağzından şu şekilde anlatıyor:

"BENİMLE DALGA GEÇMEYE DEVAM ETTİLER"

"Daha gençken farklı olduğumu biliyordum. Ama neden böyle farklı olduğum konusunda hiç bir fikrim yoktu. Fransa'da beyaz insanların içinde büyümeme rağmen, albino olmamdan dolayı saçlarım ve kaşlarımın bembeyaz olması hiç bir şeyi değiştirmedi. Benimle dalga geçmeye devam ettiler.

"ALBİNOLU İNSANLARIN SAVUNUCUSU OLMAK İSTİYORUM"

Bu yüzden Fransa'da da kendimi hiç bir zaman kabul edilmiş hissetmedim. Gençlik yıllarımda kaşlarımı ve saçlarımı boyamaya başlamıştım artık. Büyüdüm, bir mankenlik teklifi aldım ve kabul ettim. Yalnız şunu söylemeliyim ki;televizyonda veya moda dergilerinde benim gibi birini hiç görmedim. 6 erkek kardeşim var. Albinolu olan tek benim. Belki de atalarımdan biri albinoluydu. Artık albinolu insanların sesi olmak istiyorum. Onların savunucusu olmak istiyorum."

ALBİNO NEDİR?

Albino, insanların vücutlarında normal pigment (renk) olmadan doğdukları genetik bir durumdur. Bir çocuğun ebeveynlerinden miras aldığı hatalı genlerden kaynaklanır. Vücutları göz, cilt ve saç renginden sorumlu olan melanini normal miktarda üretemezler. Albinoların çoğunun cilt, saç ve gözleri solgundur. Farklı gen kusurlarına bağlı olarak farklı tipleri vardır. Tedavisi yoktur ama bu durum, albinoların gerekli önlemleri aldıktan sonra diğer insanlar gibi normal bir hayat sürmelerine engel değildir. Çok sık rastlanan bir durum değildir. Albinizm sadece insanlarda görülmez, hayvanlar ve hatta bitkiler dahi albinizimli olabilir.