Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayatı eve, "günleri" cebe sığdırdılar

Eskişehir'de bir apartmanda yaşayan kadınlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinde kalarak, her hafta cep telefonlarından görüntülü sohbetle "gün" yapmaya devam ediyor.

30.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:23
Hayatı eve,
Eskişehir 'de bir apartmanda yaşayan kadınlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için evlerinde kalarak, her hafta cep telefonlarından görüntülü sohbetle "gün" yapmaya devam ediyor.
Önceden bir evde buluşarak yemekli toplantı (gün) organize eden 6 ev hanımı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "gün"lerini internet üzerinden yapıyor. Kadınlar, belirledikleri menüyü kendi mutfaklarında yaparak ekran karşısında hem bunları tüketiyor hem de sohbete katılıyor.
Ekrandan da olsa birlikteliklerini koruyabilmenin önemli olduğuna inanan kadınlar, her "gün" etkinliğinde cüzi miktarda para topluyor.
Büşra Apartmanı sakinlerinden Yasemin Belyurt (30), AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan virüsle baş edebilmenin tek yolunun gönüllü karantina olduğunu söyledi.
Virüsün komşuluk ilişkilerine zarar veremediğini belirten Belyurt, şöyle konuştu:
"6 yıldır aynı apartmandayız. Komşuluk ilişkisine çok önem veriyoruz. Eskişehir'in eski bir mahallesinde ikamet ediyoruz. Mahallede çoğu komşumuz 35-40 yıldır aynı ikamette yaşıyor. Bu durum da bize güven veriyor. Gün programımıza artık internetten görüntülü aramayla devam ediyoruz. Hem birbirimize virüs bulaştırma riskimiz yok hem de muhabbetimize kaldığımız yerden devam edebiliyoruz."
İnternetten ilk buluşmanın menüsünün ayran çorbası, içli köfte ve salata olduğunu dile getiren Belyurt, ikincisinde mantı yaptıklarını, haftaya da kısır hazırlayacaklarını anlattı.
"Çok daha dikkatli yaşıyoruz"
Aysun Erol (29) da görüntülü aramayla gün fikrinin kendisinden çıktığını, komşularının benimsemesiyle de başladıklarını belirtti.
Tüm dünyanın virüse karşı bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Erol, "Hiçbir şey olmamış gibi bir hayat sürdürüyoruz demiyorum. Elbette çok daha dikkatli yaşıyoruz. Büyüklerimize bir zarar gelmemesi için titizlikle hareket ediyoruz. En önemlisi de evden mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya gayret ediyoruz." dedi.
Evde eşiyle ve 1,5 yaşındaki oğluyla zaman geçirdiğini aktaran Erol, hayatın eski haline gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.
Erol, "Vatandaşlarımızdan, dünya insanlarından da bu gayreti göstermesini istiyoruz. Düşünün, karşı komşumuzun evine dahi gitmemeye özen gösteriyoruz ama internetimiz var. Pazar günleri bizim gün zamanımız. Komşularımızla sohbet etmek, hal hatır sormak, birbirimizin derdini, neşesini dinlemek çok keyifli." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Hayatı eve, 'günleri' cebe sığdırdılar - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

12:09: Gaziantep baklavası ukrayna'da damakları fethetti - Haber 12:08: Sokak ortasında 'erik dalı' oynayarak sağlık çalışanlarına 'destek' verdiler, sosyal mesafeyi... - Haber 12:08: Hakkari Valiliği "askerlerin koronavirüse yakalandığı" iddialarını yalanladı - Haber 12:07: Taksilerin Şehirler Arası Ulaşımda Kullanılmasına İzin Verilmeyecek - Haber 12:07: Gölbaşı'nda korona virüs denetimi - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 10:08: Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı - Haber 09:04: Bilim insanlarının araştırması sonucunda koronavirüsün en çok yaşadığı sıcaklık derecesi belli oldu - Haber