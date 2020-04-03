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Hayatı eve sığdıran "Evde Kal" dijital sergi sanatseverlerle buluştu

Beyoğlu Belediyesinin Akademi Beyoğlu'nda düzenlediği fotoğrafçılık atölyesine katılan öğrencilerin hazırladığı "Evde Kal" sergisi dijital olarak ziyaret açıldı.

03.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:30
Hayatı eve sığdıran
Beyoğlu Belediyesinin Akademi Beyoğlu'nda düzenlediği fotoğrafçılık atölyesine katılan öğrencilerin hazırladığı "Evde Kal" sergisi dijital olarak ziyaret açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, atölyeye katılan 28 kursiyer, Türkiye 'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana fotoğraf çekmeyi bırakmayarak, tedbirler kapsamında evde kalınan süreçte yakın çevresini renkli karelerle ele aldı.
Fotoğrafçı Timur Tahmaz tarafından online olarak verilen dijital eğitimler sonunda, objektiflere yansıyan fotoğraflar arasında sokak yerine antrede seksek oynayan çocuklar, berbere dönüşen salonlar, antrenmanlarına evde devam eden sporcular, mesafeyi koruyarak kapıda karşılıklı çay içen komşular ve bu zor günlerin geride kalması için dua eden dedeler, nineler bulunuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, evlerinde kalarak zor günlerde kurslara devam eden ve bu güzel karelerin ortaya çıkmasını sağlayan fotoğraf tutkunlarına teşekkür etti.
Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak ilk kez dijital sergi düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu salgını yenmek için sosyal izolasyon önemli. Evde kalmaya, fotoğraf çekmeye devam." çağrısında bulundu.
Toplam 40 fotoğrafın yer aldığı sergi, "www.beyoglu.bel.tr" adresinden ziyaret edilebilecek.
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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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