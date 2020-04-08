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"Hayatı eve sığdıranların" neşesi oldular

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personeli, mahalle mahalle gezip müzik eşliğinde dans ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların neşe kaynağı oldu.

08.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:12
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personeli, mahalle mahalle gezip müzik eşliğinde dans ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan vatandaşların neşe kaynağı oldu.
Spor AŞ etkinlik personeli, "Evde kal", "Hayat eve sığar" çağrılarına uyan ve kendilerini salgına karşı evlerinde izole eden vatandaşların ayağına kadar gidip gün içerisinde belirledikleri güzergahlarda ses sistemi yüklü araçtan çalınan çocuk şarkıları eşliğinde dans ederek, özellikle sokağa çıkamayan çocukların yüzünü güldürüyor.
Öğleden sonra bir araya gelen ve belirlenen noktalara araçlarla giden yaklaşık 20 kişilik ekip, her gün ortalama 20 noktada sokak sokak gezip kilometrelerce yol katederek müzik eşliğinde kendilerini evlerinin balkonundan, penceresinden takip eden vatandaşları etkinliğe dahil ediyor.
Vatandaşlar, ekibin mahallelerine girmesiyle onlarla birlikte balkonda dans edip alkışlarla tempo tutarken, Spor AŞ personeli de sosyal mesafe kuralına dikkat ediyor.
Gece geç saatlere kadar süren ve 4 gün önce başlayan uygulama kapsamında bugüne kadar 70 farklı noktada binlerce Kayseriliye ulaşıldı.
Uygulama hakkında AA muhabirine açıklama yapan Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş, koronavirüs salgınından sonra evlerinde kalan vatandaşların sosyalleşmeleri için böyle bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.
Evde kalmaktan en çok çocukların etkilendiğini belirten Somtaş, "Salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteriyor. Bu salgınla mücadelede devletimizin politikaları var. 'Evde kal' sloganıyla bir kampanya başlattı ve biz de insanları buna teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.
Sokağa çıkan vatandaşlara da sosyal mesafeyi korumaları adına duyurularını devam ettirdiklerini aktaran Somtaş, hem çocukların hem de yetişkinlerin yüzlerinin gülmesi için başlattıkları bu etkinlikleri sürdürdüklerini dile getirdi.
"Tüm mahallelere uğramaya çalışıyoruz"
Etkinlik sırasında kaydettikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştıklarını, gören vatandaşlardan kendi mahallelerine gelmeleri için yoğun talep aldıklarını ifade eden Somtaş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Ses sistemini aracımıza yerleştirdik ve organizasyon birimimizle birlikte mahallelere 15'er, 20'şerli gruplar halinde kendi aramızda sosyal mesafeyi koruyarak gidiyoruz, vatandaşlarımıza evlerinde çocuk dansları yaptırıyoruz. İnsanların yüzü gülsün, mutlu olsun diye güzel hareketli şarkılar çalıyoruz.

Sosyal medya aracılığı ile yaptığımız etkinlikleri paylaştığımız için şehirde bir etkileşim oldu. İnsanlar sürekli sosyal medya üzerinden 'bizim mahallemize de bekliyoruz. Şu noktaya gelmez misiniz?' diye talepte bulunuyor. Mümkün olduğu sürece tüm mahallelere teker teker uğramaya çalışıyoruz. Vatandaşlar da alkışlarıyla balkonda danslara eşlik ederek etkinliğimize katılmış oluyor. Bu işi mümkün olduğu sürece, hava şartları imkan verdiği müddetçe devam ettirmeyi düşünüyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Güncel
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