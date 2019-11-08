Haberler » genel » Hayati İnanç, Bursa Büyükşehir'de - Haber

Hayati İnanç, Bursa Büyükşehir'de

Hayati İnanç, Bursa Büyükşehir'deBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, verdiği konferanslarla Türkiye'de birçok kesimin ilgisini çeken Avukat Yazar Hayati İnanç'ı Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bir araya getirdi.

08.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:09
Hayati İnanç, Büyükşehir'de
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, verdiği konferanslarla Türkiye'de birçok kesimin ilgisini çeken Avukat Yazar Hayati İnanç'ı Büyükşehir Belediyesi çalışanlarıyla bir araya getirdi.
Büyükşehir Belediyesi'nde personele yönelik kanun ve yönetmelikler hakkında sık sık bilgilendirici seminerler organize eden İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, bu sefer Türkiye'de kültür ve sanat anlamında dikkat çeken bir ismi Büyükşehir çalışanlarıyla buluşturdu. Tarihten ve şairlerden beslendiği mısraları günümüz Türkçesine uyarlayarak, engin bir tecrübeyi insanlarla buluşturan Avukat Yazar Hayati İnanç, Bursa'da konferans verdi. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen etkinliğe, belediye çalışanları katıldı.
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Numan Şeker, yaptığı selamlama konuşmasında, en son Kamu İhale ve 657 Devlet Memurları kanunları hakkında eğitim planlaması yaptıklarını söyledi. İşin teknik yönü kadar manevi yönünün olduğuna değinen Şeker, bu nedenle Mevlid Kandili ve Cuma günü nedeniyle Avukat Yazar Hayati İnanç'ı Bursa'da ağırladıklarını ifade etti.
Avukat Yazar Hayati İnaç ise yaptığı konuşmada, hayranlık duyduğu gönül sultanları ve şairlere, onlardan miras kalan ve toplumsal huzuru sağlayan hikayelere değindi. İnanç, konuşmasında, Sırrı'yiSekati ve Cüneyd-i Bağdadi hazretleri ile Nabi, Osman Yüksel Serdengeçti ve Necip Fazıl Kısakürek gibi isimlerin hayat hikayelerine, mısralarına, bıraktıkları değerlere dikkat çekti.
Hayati İnanç, Bursa Büyükşehir'de

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
20:06   "Türkiye Şehitlerini Anıyor" etkinliği
20:04   Uzun Mehmet'in torunu sitem etti
19:54   Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum millet bahçelerini inceledi
19:47   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İslam kardeşliğinin sınırı yoktur.
19:33   Tarihi Kentler Birliği'nden Zeytinburnu Belediyesi'ne ödül
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:18:12