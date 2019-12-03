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Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

03.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:10Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok

Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada, Hayatı paylaşmak için engel yok diyerek tüm engelli vatandaşların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Belediye BaşkanıMehmet Saygılı, 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kırıkkale Belediyesinin olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için üzerine düşen görevi yaptığına dikkat çekerek, "3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla şehrimizdeki ve ülkemizdeki tüm engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyorum ve her zaman onların yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum" diye konuştu.

ENGELLİ ŞARJ İSTASYONU KOYDUK

Başkan Saygılı, Kırıkkale'de engellilere yönelik hizmetler yapıldığını ifade ederek "Biz de Kırıkkale Belediyesi olarak engelli kardeşlerimize her zaman destek veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda engelli kardeşlerimiz için şehrimizin bir çok yerine Engelli Şarj istasyonu koyduk şeklinde konuştu.

KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLUYORUZ

Başkan Saygılıaçıklamasının devamında"Birçok etkinlikte engelli kardeşlerimizin yanında oluyoruz.Bizler Kırıkkale Belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman beraber yürüyeceğiz ve onların hizmetlerine koşacağız. İnşallah bundan sonra da onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız" dedi.


Dünya Engelliler Günü, Kırıkkale, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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