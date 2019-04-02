Hayati Tekin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Hayati Tekin oldu. İyi Parti adayı Hayati Tekin, Samsun büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Samsun büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Hayati Tekin ile ilgili seçim sonuçları ve Samsun büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı Hayati Tekin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Samsun büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Samsun aday yarışı ve Samsun seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Samsun Seçim Bilgileri

Samsun büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.486 olduğu belirlendi.

Samsun büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.486 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Samsun büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Samsun büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 971.700 olduğu belirlendi.

Samsun büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 838.085 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayati Tekin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Samsun büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hayati Tekin, Samsun yarışında % 26,66 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Hayati Tekin toplamda 213.334 adet oy sayısına ulaştı.

Hayati Tekin Kimdir?

3 Nisan 1959'da Samsun Tekkeköy Çırakman köyünde doğdu. Gazi Universitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu.

Devlet Su İşleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde mimar olarak çalıştı. 1999 yılında Kutlukent Belediye başkanlığını kazanarak 10 yıl süreyle görevini sürdürdü. 2009'da Tekkeköy Belediyi başkanı seçildi. 25. ve 26. dönem Samsun milletvekili olarak görev yaptı. Hayati Tekin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İyi Parti Samsun büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.