Hayati Yazıcı Kaza Geçirdi, Sol Eli Alçıya Alındı

11 Kasım 2018 Pazar 12:19



11 Kasım 2018 Pazar 12:19

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı. Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.?Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, dün, beraberinde Rize Milletvekilleri Osman Aşkın Bak, Muhammed Avcı ve AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim ile birlikte kentteki yatırımları yerinde incelemek üzere Derepazarı ilçesine gitti. Yazıcı ve beraberindekileri taşıyan 53 AK 001 plakalı makam aracının şoförü, Karadeniz Sahil Yolu'nda aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sert fren yaptı. Bu sırada Yazıcı, eli ön koltuğa çarparak yaralandı. Rize Devlet Hastanesi'ne götürülen Yazıcı'nın çıkan sol el orta parmağı alçıya alındı.Yazıcı ve beraberindekiler daha sonra programlarına devam etti. Göreve yeni atanan Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret eden heyet, başarılar diledi, projeler hakkında bilgi aldı. - Rize