Haberler » Güncel » Hayati yazıcı: okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli - Haber

Hayati yazıcı: okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli

Hayati Yazıcı: Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeliAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, UNESCO'nun değerlendirmelerine göre Türk insanının okuma alışkanlığı ile dünya genelinde 86'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Okumak günlük hayatın bir parçası haline...

23.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:02
Hayati Yazıcı: Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, UNESCO'nun değerlendirmelerine göre Türk insanının okuma alışkanlığı ile dünya genelinde 86'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli" dedi.
İsmail Kahraman Kültür Merkezinde açılan 2'nci Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, açıklamalarda bulundu. UNESCO'nun değerlendirmelerine göre Türk insanının okuma alışkanlığı itibariyle dünya genelinde 86'ncı sırada yer aldığını ifade eden Yazıcı, "Yine yapılan bir araştırmaya göre; insanlarımız günlük aktiviteleri içerisinde okumaya ayırdığı zaman 7 dakika olduğu tespit edildi. Bizim milli kütüphanemizde bir milyonu aşkın yayın sayımız var. Külliyede ülke standartlarının üzerinde olacak bir kütüphanenin de yapımı bitmek üzere. Okumayı günlük hayatın bir parçası haline getirmeliyiz. 81 ilde üniversite açarsınız, üniversite sayılarını 70'lerden alıp 220'lere taşırsınız, eğitimin altyapısı ile ilgili bütçe imkanlarını zorlayabilirsiniz ama bunlardan da önemli olan okuma alışkanlığını geliştirmektir. Bu konuda seferberlik yapmalıyız. Rize Merkez Muhtarlar Derneği'ni bu etkinliği düzenlemesinden dolayı kutluyorum. Açılışa davet edilince seve seve geldim. Mesela pepeçura etkinliğine gelemedim. O etkinlik için programımı boşaltmadım ama bu etkinliğe geldim. Çünkü bu etkinlik çok önemli. Etkinliğin ana teması 'önce oku' olarak belirlendi. Eğer biz de okuma alışkanlığımızı geliştirirsek ilişkilerimiz daha fazla gelişecek ve yumuşayacaktır" dedi.
Açılışın ardından fuarı gezen protokol üyeleri satın aldıkları kitapları çocuklara hediye etti.
Hayati yazıcı: okumak günlük hayatın bir parçası haline getirilmeli

Hayati Yazıcı, AK Parti, Rize, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:41 Aralarında çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
19:40 Öğretmenlerden tramvayda müzik resitali
19:39 İniş takımı zarar gören uçağın motoru piste sürttü
19:38 Bakan Turhan, ASAŞ Fabrikasını gezdi
19:38 24 Kasım Öğretmenler Günü
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
19:00 İstanbul'da yarın yapılacak 'Tarihi Yarımada Koşusu' nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
18:14 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 19:42:09