Hayatım Müzikle Yol Alıyor!

1)Öncelikle sizi tanımak isteriz biraz kendinizden bahseder misiniz?

Merhaba, ben hayatımın müzikle yol aldığını düşünen birisiyim o yüzden hayatımda hep müzikal projeler var. 2010yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuar'ından Mezun Oldum mezuniyet sonrası İstanbul da çalışma hayatım başladı o gün bugündür İstanbul'da Yaşamımı Sürdürüyorumşu an Küçükçekmece Müzik Akademisinin yöneticiliğini yapıyorum . İşe başlama süreci kuruluş aşaması 2013' den bu yana devam eden bir süreç.

2) Peki çıkarmış olduğunuz albümün adı neden mahi?

Öncelikle''mahi'' isminin müzik gibi tınladığını düşünüyorum. Müzik evrensel bir dil ve her kültür de yeri anlamı mevcut. Mahi ismi de bir çok dilde anlam taşıyor mesela farsça da ay balık anlamını taşıyor ayrıca okyanuslarda yaşayan bir balık türünün ismi albümde ki bir eser de karşılık bir icra ile okyanustaki balık misali müzikle seslenmeye çalıştık.

3) Albüm kaç parçadan oluşmaktadır?

Albüm 8 eserden oluşuyor 4 Türkü 4 sözsüz doğaçlamadan oluşuyor.

4)Daha Folk tarzında mı şarkılar yapıyorsunuz? Başka tarzlarda da yaptığınız oluyor mu?

Anadolu da büyümüş bir insan olarak yaşadığımız öz müziğimizin Türkülerimizin hayatımda çok önemli bir yeri var.Türkülerimizi dinleyerek onlardan bir ders çıkararak hayatımızı sürdürüyoruz. Dolayısıyla yapmış olduğum müziğe yansıması oldukça fazlakendi müziğimizi icra etmeye gayret gösteriyorum bunu yaparken tabi ki birçok müzik türünden besleniyoruz özellikle dünyadaki geleneksel müziklerde ilgi alanımda. Özellikle doğaçlama içeren müzikler caz müzik son dönemlerde çok dinlediğim müzikler.

5) Mahi albümüyle dinleyicilerden istediğiniz beğeniye ulaşabildiniz mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Mahi albümümüzle ilgili çok güzel mesajlar alıyoruz. Özellikle sakin ve yalın bir halde olması insanların dikkatini çekiyor bu albümde müzikteki sadeliğe vurgu yaptık ve hücumkayıt gerçekleştirdik çok kısa sürede kaydettiğimiz bir albüm oldu muhabbet albümü diyebiliriz. İlgilisine ulaşacak bir albüm çalışması diye düşünüyorum dinleyicilerimize de bu vesileyle çok teşekkür ediyorum.

6)Müziğiniz kimleri yansıtıyor?

Müziğimiz Anadolu kültürünü yansıtıyor bu zamana kadar beslenmiş olduğumuz ustalardan mesajlar taşıyor müzik sonsuz bir derya ve biz bu derya içerisinde beslenmeye feyz almaya devam ediyoruz yolumuz uzun.

7)Şu anki müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Günümüzdeiletişimin çok fazla olduğu bir dönemde yaşıyoruz özellikle sosyal mecralar bunu üst noktalara taşıyor dijital bir iletişim çağı yaşıyoruz. Bu durum aynı zamanda iletişimde motivasyon durumunu çok etkiliyor ve sağlıksız bir diyalog süreci başlıyor. Bu durum müziği de etkiliyor ve yoz bir sürecin başlamasını tetikliyor. Bizim en önemli görevimiz geleneksel müziklerimizi yaşatmak ve yaşatırken yeniliklere de açık olmak bu bozuk ortamda düzgün işler yapabilmeye gayret göstermek.

8) Size göre kaliteli müzik neyi ifade ediyor?

Bana göre kaliteli müziğin bir kimliği bir yaşanmışlığı ve bir hikâyesi olmalıdır. Müzik yaşamla beraber hareket eder veyaşam müziğin kaynağıdır. Kaliteli müziğin kültürel bir geçmişi barındıran sağlam ögeleri vardır.

9)Bildiğimiz üzere 3 hisar çok değerli müzisyenlerin birleşiminden oluşuyor. 3 Hisar grubu sizin için ne anlam ifade ediyor?

3 Hisar grubu benim profesyonel anlamda kurucuları arasında yer aldığım albüm çalışması gerçekleştirdiğimiz ilk müzik grubum ilk göz ağrılarımdan birisi alanında çok önemli duayen sanatçılar Erdinç Şenyaylar ve Engin Gürkey ile aynı proje içerisinde olmak benim için mutluluk kaynağı ilk albümümüzün gördüğü ilgi bizi çok sevindirdi biz o projede kendi bestelerimizi çalıyoruz. Türkiye'den Dünyaya bir yolculuk halindeyiz farklı duraklarımız var bir müzik rotası içerisindeyiz 3 Hisar ile müzik yapmak bir parçası olmak benim için çok keyifli bir duygu.

10) Hem Hakan Dedeler olarak varsınız ikinci olarak da 3 Hisar ile sizleri biliyoruz. Mahi albümünden sonra yine bireysel olarak yapacağınız işler var mı? Varsa bireysel olarak yakın dönem için planlarınız neler?

Mâhi albümü sonrası sırada bekleyen farklı müzik albüm ve konser çalışmaları var bu çalışmaları dasüreç dahilinde müziksever dostlarımızla buluşturacağız. Şu an konser tempomuz aynı hızda devam ediyor.

Tanbur Arp duo projemle 21 Aralıkta Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisinde saat 15.00 da bir konserimiz var 22 Aralıkta 3 Hisar grubumla birlikte Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezinde saat:20.00 da konserimiz var bütün müziksever dostlarımızı bekleriz.

Kaynak: Bültenler