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"Hayatımın her anının kıymetini biliyorum"

Ünlü moda tasarımcısı Raşit Bağzıbağlı, evde geçirdiği zamanını MAG okurları için paylaştı.

13.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:30

İşinin başına döneceği iple çektiğini ifade eden ünlü tasarımcı, " Şu anda mağazalarımız kapalı olduğu için öncelikle işimin başına dönmeyi istiyorum" dedi. Sürekli şükreden ve farkındalığı yüksek biri olduğunu belirten Bağzıbağlı, " Her gün zaten her şeyi kaybedebilirim ya da ölebilirim gibi yaşıyorum ve hayatın her anının kıymetini biliyorum" diye belirtti.

Tüm Dünya'yı sarsan Covid-19 salgını ile ilgili #evdekal çağırısının altını çizen başarılı tasarımcı, " Bu süreçte küçük çocuklara üzülüyorum ve yeni doğacak olan bebeklere, onların annelerine…Zor bir süreç yeni jenarasyon için. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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