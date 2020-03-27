Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hayatın devamı için çiftçi üretmeye devam ediyor

Korona virüs salgınında vak'a sayısının hızla artması Manisalı üreticilere engel olmadı.

27.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:20
Hayatın devamı için çiftçi üretmeye devam ediyor
Korona virüs salgınında vak'a sayısının hızla artması Manisalı üreticilere engel olmadı. Ege bölgesinin en önemli ovalarından Salihli Ovası'nda çiftçiler üretime devam ediyor.

Ege Bölgesi'nin en önemli ovalarından olan Salihli Ovası'nda baharın gelmesiyle birlikte hareketlilik başladı. Çiftçiler dünyanı etkisi altına alan korona virüsüne rağmen, tarlada çalışıp üretmeye devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan korona virüsün tüm dünyayı kasıp kavuran bir salgın olduğunu belirten Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç , hayatın devamı için Salihli Ovası'nda çiftçinin üretime devam ettiğini söyledi. Bahar ayının gelmesi ile birlikte Salihli Ovası'ndaki üretim hareketliliğinin başladığını vurgulayan Yalvaç, ovada patates ve mısır ekiminin yanında dünyaca ünlü sultaniye üzüm bağlarındaki bakımların yapıldığını, domates ve karpuz fidelerinin ise toprakla buluşturulduğunu belirtti.

Salihli Ovası'ndaki 250 bin dekar alanda çiftçilerin korona virüsü salgınına rağmen üretim yaptığını belirten Yalvaç "Yaz, kış, kar, yağmur demeden tarlasında çalışan, insanların temel ihtiyacı olan her şeyi üreten çiftçilerimizi, üreticilerimizi ayakta alkışlıyorum. Allah hepsinden binlerce kez razı olsun, sağ olun var olun. Çok değerli elleri nasırlı, yüreği güzel çiftçilerimiz, alın teriyle toprağa can veren çiftçilerimizin bu zorlu günlerde tüm riskleri göze alarak üretime devam etme çabalarını takdir ediyor ve alkışlıyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarını da unutmayan Yalvaç "Bizlerin sağlığı için gecesini gündüzüne katarak bizler için uğraşan sağlık çalışanlarını da unutmayalım. Hayatın devamı için üretime devam eden çiftçilerimizi alkışladığımız gibi, tüm sağlıkçılarımızı da ayakta alkışlıyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Salihli, Yalvaç, Ege, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Hayatın devamı için çiftçi üretmeye devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi Haberler
Kanepede can veren vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda ’Lüffen’ diye seslendi Haberler
Sağlıkçının 2 yaşındaki kızı videoda "Lüffen" diye seslendi
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam Haberler
Uzmanlar uyarıyor: Marketler koronavirüsün yayılması için ideal ortam
Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haberler
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:28: Esenyurt'ta iş yerlerinin önüne "sosyal mesafeni koru" çıkartmaları yapıştırıldı - Haber 15:28: Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haber 15:28: TÜRGEV, iki öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 15:27: Ferizli Belediyesi tüm imkânlarını Ferizlililerin hizmetine sunuyor - Haber 15:26: Başkan Karataş'tan gençlere evde kal çağrısı - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber