Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş , "Proje ile denetimli serbestlik altında bulunan çocuklara yönelik gerçekleştirdiğimiz toplum temelli hizmetler, mevzuat alanında yapacağımız düzenlemelerle gerçek anlamda hayat bulacaktır." dedi. Avrupa Birliği , UNICEF ve Türkiye 'nin eş finansmanıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülen "Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar için Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi/Denetimli Serbestlik Gençlik Programı"nın (DENGE) kapanış toplantısı düzenlendi.Toplantıda konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, çocukların, geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, adalet sistemi içerisinde suça sürüklenen veya hükümlü olarak yer alan çocukların zaman zaman bir suçun mağduru ya da tanığı olduğunu ifade etti.Adalet sisteminde çocuğu görünür kılmak ve ona daha etkili dokunabilmek için önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Menteş," Çocuklarımıza yönelik tüm çalışmalarımız baştan düzenlenmiştir. Cezaevlerimizde, denetimli serbestlik birimlerimizde ve mahkemelerimizde psikolog, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen ve sosyologların istihdamı sağlanmıştır. " dedi.Denetimli serbestlik sisteminin, hükümlülerin cezalarının toplum içerisindeki infazında önemli rol oynadığını vurgulayan Menteş, sistemin hükümlülerin denetim ve takiplerini yaparak, eğitim ve iyileştirme çalışmalarıyla topluma uyum sağlamalarına büyük ölçüde yardımcı olduğunu söyledi."Hayatın her alanında hükümlü çocuğun yanındayız"Hükümlü çocukların bulundukları bütün ortamlarda çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Menteş, şunları kaydetti:"Ailesinden yaşadığı mahalleye, öz bakımından eğitimine kadar tüm noktalarda ihtiyaçlarını eksiksiz tespit ediyoruz. Çocuğun temas ettiği her noktada etkili bir şekilde var olabilmek için ilgili kurumlar ile çalışmalarımızı iş birliği içerisinde gerçekleştirmeyiz. Yani hayatın her alanında hükümlü çocuğun yanındayız. Bu sebeple proje bizim için çok önemlidir. Proje ile denetimli serbestlik altında bulunan çocuklara yönelik gerçekleştirdiğimiz toplum temelli hizmetler, mevzuat alanında yapacağımız düzenlemelerle gerçek anlamda hayat bulacaktır. Proje de emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."Etkinliğe, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz , Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Operasyon Bölüm Başkanı Simona Gatti, UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Nona Zicherman, akademisyenler ve çok sayıda denetimli serbestlik uzmanı katıldı.