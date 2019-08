Hayatın Ritmini Yakala ekibi Kuşadası'nı fethetti

Hayatın Ritmini Yakala ekibi Kuşadası'nı fethettiHayatın ritmini Kuşadası'nda yakaladılarBALIKESİR - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde bulunan 125. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulunun "Hayatın Ritmini Yakala" grubu, 3 gönüllü öğretmen, 10 öğrencisiyle birlikte her dünyayı dolaşıyor. Bugüne kadar birçok ülkeye giderek konserler veren 'Hayatın Ritmini Yakala' müzik grubu bu yıl da 'Tatilde İlk İz' Projesi kapsamında tatillerini Kuşadası'nda geçiriyor. Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, 2012 yılında kurulan Hayatın Ritmini Yakala müzik grubu ile birçok başarıya imza attıklarını ve öğrencilerle birlikte her yıl tatile çıktıklarını belirtti. Dağdelen uyguladıkları 'Tatilde İlk İz' projesiyle ilgili İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Grubumuzun ismi 'Hayatın Ritmini Yakala' grubumuzu köy çocukları oluşturmaktadır. Çocukların aileleri başlıca tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar. Projemizin ismi 'Tatile İlk İz.' Öğrencilerimizin ilklerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir proje. İlk defa ilçe dışına çıkan, denizi gören, yüzmesini öğrenen öğrencilerimiz oluyor bu proje sayesinde. Öğrencilerimiz evlerinden köy ekmeklerini, yumurtalarını, salçalarını, biberlerini, domateslerini getiriyorlar. Enstrümanlarımızı atölyemizden alıyoruz. Benim babamın minibüsü var, bir de arabamı alıyorum ve buradan bir ev tutup tatilimize başlıyoruz. Bu seneki durağımız Didim/Kuşadası oldu. 23 günlük tatilimizin artık sonuna yaklaşıyoruz, bir kaç gün sonra buradan gideceğiz. Tatilde gündüzleri ders çalışıyoruz, mısır patlatıp film izliyoruz, lunapark, aquapark ve şehir turumuzu gerçekleştiriyoruz, pikniğe gidiyoruz. Yani her anımızı dolu dolu yaşıyoruz, yiyip içiyoruz. Öğrencilerimiz görmediklerini, yemediklerini, içmediklerini burada tatmış oluyorlar. Onların bir tebessümleri her şeye bedel. İnşallah onlar da hayatları boyunca en az bir kişinin kalbine dokunurlar umuduyla bu projeyi sürdürüyoruz. Projemizin amaçlarından diğeri de akademik ve sosyal başarıdan öğrencilerimizi ileriye götürmek. Bunu son derece artış olarak proje sonunda gözlemliyoruz ve öğrencilerimizin dünyaları gelişiyor. Akademik ve sosyal başarıları artıyor. Öğrencilerimiz çok mutlu, onlar mutluysa biz de çok mutlu oluyoruz" diye konuştu."578'inci konserimizi Kuşadası'nda verdik"Kuşadası'nda gündüz ders çalışmakla birlikte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Müzik Öğretmeni Nuri Dağdelen, akşamları da sokak müzisyenliği yaptıklarını ifade ederek, "Burada akşamları sokak müzisyenliği yapıyoruz. Atatürk Heykeli'ndeyiz, Kuşadası'ndayız. Her gün 3 bine yakın izleyici bizlerle buluşuyor ve onların tepkileri çok hoş, öğrencilerimizle iç içeler. Oyun, dans ediyorlar. Enstrümanlarını alıp burada bizimle müzik eşliğinde ortak noktada buluşup, müziğimizi beraber yansıtıyoruz. Bugün 578'inci konserimizi vermiş bulunmaktayız. Daha nice konserler diliyoruz. Hayatın Ritmini Yakala inşallah dallanıp, budaklanarak devam eder ve daha çok öğrenciye ulaşırız. Kız kardeşim, eşim ve ben her yıl yeni grubu tatile çıkartıp ilklerini yaşatıyoruz. Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Burada izleyicilerden çok büyük destek var, alkış var, olumlu dönüşler var. Herkes telefon numaramızı isteyip, sosyal medyadan bizi ekliyorlar. California, Almanya ve Dubai'den teklifler aldık. Yine ulusal ve uluslararası organizasyonlardan teklifler almış bulunmaktayız. İnşallah bunları da önümüzdeki yıllarda, günlerde gerçekleştirip oralara da hayatın ritmini yakalatırız. Herkesin hayatın ritmini yakalaması dileğiyle" ifadelerini kullandı."Birçok ülkeden teklif alıyoruz"Birçok ülkeden konser için kendilerine teklif geldiğinin altını çizen Nuri Dağdelen, "Grubumuz 2012 yılında kuruldu. Köy çocuklarından oluşmaktadır. İlk kurulduğunda hiçbir enstrümanımız, müzik sınıfımız yoktu. Fakat projeler geliştirerek şu anda ilk ve tek ahşap müzik atölyesine sahibiz. İçinde 400'e yakın 43 farklı enstrüman bulunmaktadır. Bununla ilgili olarak belgeselimiz çekildi. Şu anda iki ciltten oluşacak kitabımız basım aşamasında, 2016 yılı Yetenek Sizsiniz şampiyonuyuz. Gürcistan, Kazakistan ve Almanya'ya gittik, konserlerimiz oldu. Şimdi de Paris Başkonsolosluğu davetiyle 13-24 Kasım'da Paris, Amsterdam ve Brüksel'de olacağız. İnşallan Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağız" dedi.