18.07.2019 11:41
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Hayatını doğuştan engelli çocuğuna adadı

Hayatını doğuştan engelli çocuğuna adadı

Mersin'de yaşayan 33 yaşındaki güvenlik görevlisi Ahmet Tanrıverdi, doğuştan işitme, görme ve zihinsel engeli bulunan 4 yaşındaki oğlu Muhammet Mert'i rahat ettirebilmek için elinden geleni yapıyor.

Mersin'de yaşayan 33 yaşındaki güvenlik görevlisi Ahmet Tanrıverdi, doğuştan işitme, görme ve zihinsel engeli bulunan 4 yaşındaki oğlu Muhammet Mert'i rahat ettirebilmek için elinden geleni yapıyor.
Tanrıverdi'nin oğlu Muhammet Mert, 4 yıl önce engelli olarak dünyaya geldi. Bir süre sonra eşinden ayrılan Ahmet Tanrıverdi, yüzde 90 engeli bulunan oğlunu hayata bağlayabilmek için adeta hayatını ona adadı.
Ailesinin de desteğiyle 4 yıldır oğlunun bakımını en iyi şekilde yapmaya çalışan Tanrıverdi, zorlu yaşam mücadelesinde Muhammet Mert'i bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Ahmet Tanrıverdi, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla birlikte zorlu bir hayat mücadelesi verdiklerini söyledi.
Oğlunun bakım ve tedavi masraflarını, yardımseverlerin katkısıyla sağlamaya çalıştığını anlatan Tanrıverdi, şöyle devam etti:
"Oğlum özel ve bakıma muhtaç bir çocuk. Hiçbir şekilde görmüyor ve duymuyor. Onun görmesi de duyması da benim. Ne zaman su içeceğini, ne zaman yemek yiyeceğini ben bilirim. Biz kendi ihtiyaçlarımızı her türlü karşılayabiliyoruz ama Mert'in ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz. Medikal ihtiyaçları çok oluyor."
Tanrıverdi, oğlunu haftanın 5 günü fizik tedaviye götürdüğünü anlatarak, tüm zorluklara rağmen Muhammet Mert'in hayatı en iyi şekilde sürdürmesini sağlamak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Muhammet Mert, Mersin, Güncel

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