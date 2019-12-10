Hayatını kaybeden ABD'li rapçinin özel jetinde kilolarca uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Geçtiğimiz günlerde bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden Amerikalı ünlü rapçi Jarad Anthony Higgins'in özel uçağında 35 kilogram esrar, sentetik uyuşturucu madde ve çok sayıda tabanca ele geçirildi.Juice WRLD sahne adıyla bilinen 21 yaşındaki şarkıcı, polis ve FBI'ın özel jetini araması sonrası aniden rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlenen ve aşırı dozda uyuşturucu sebebiyle öldüğü düşünülen Higgins'in uçağında yapılan aramadaysa çok sayıda yasa dışı madde bulundu.