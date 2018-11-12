Hayatını Kaybeden Alev Gürzap Kimdir?

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Alev Gürzap, 8 Kasım günü Bodrum Torbalı'da hayatını kaybetti. 82 yaşındaki usta oyuncu 9 Kasım günü ise Torbalı'da sessiz sedasız şekilde defnedildi. Alev Gürzap kimdir?

SESSİZ SEDASIZ GÖMÜLDÜ

Lüküs Hayat gibi oyunlarda boy gösteren usta isim Alev Gürzap yaşadığı Bodrum Torbalı'da 82 yaşında hayatını kaybetti. Yine yaşadığı Bodrum Torbalı'da kimseden habersiz defnedilen sanatçının ölüm haberini Onur Akay duyurdu.

ALEV GÜRZAP KİMDİR?

Alev Gürzap, 1936 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1946 yılında Shakespeare'in çocuk oyunu 'Fırtına' ile tiyatroya adım atan sanatçı, 17 yıl süreyle Lüküs Hayat'ta 'Mısırlı Afet' karakterine can verdi. 1999 yılında Afife Tiyatro Ödülleri'ne İlkay Saran'la birlikte aday gösterilen Gürzap, 1990 yılında vefat eden ünlü oyuncu Reşit Gürzap'la evliydi. 1974 yılındaki 'Sabıkalı' isimli filmde Hülya Koçyiğit'le rol aldı. Alev Gürzap, 1998 yapımı 'Affet Bizi Hocam' isimli dizide ise Gülşen Bubikoğlu, Özgü Namal ve Şevket Çoruh'la birlikte oynadı.