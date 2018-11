Hayatını Kaybeden Ali Telli İçin Adliyede Tören Düzenlendi

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:52



Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli için, görev yaptığı İzmir Bölge Adliyesinde Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş 'in de katılımıyla tören düzenlendi.Yaklaşık 6 aydır pankreas kanseri tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden İzmir Bölge idare Mahkemesi Başkanı Ali Telli için görev yaptığı İzmir Bölge İdare Mahkemesi önünde tören düzenlendi. Törene Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu Ordu Komutanı Abdullah Recep, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın , İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve meslektaşları ile yakınları katıldı.Törende taziyeleri Ali Telli'nin eşi Filiz Telli, çocukları Nihan ve Ali Artun Telli ile annesi Fatma Telli ve babası Mehmet Telli kabul etti."Onu iyiliğiyle, güzelliğiyle tanıdık"Törende konuşma yapan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Telli'nin ailesine ve yargı camiasına başsağlığı dileyerek, "Biz onu her zaman iyiliğiyle, güzelliğiyle tanıdık. Meslekteki başarısını biliyoruz. Başarılar elbette taçlanır, biz de onu isterdik ki Danıştay üyesi olarak görelim fakat kısmet değilmiş. Mesleğinde temayüz etmiş, başarılı, liyakatli, dürüst, iyi ahlaklı, çalışkan bir insan olarak her zaman gönlümüzde, kalbimizde yeri ayrı olacak.Yargı camiası bu kaybı erken yaşadı ama ne var ki takdiriilahi. Elden bir şey gelmez. Kadere rıza göstermekten başka çaremiz yok" diye konuştu.İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan'ın duası ve ve helallik alınmasının ardından Telli'nin tabutu hakim ve savcıların omuzunda cenaze aracına taşındı. Ali Telli'nin cenazesi ikindi namazını müteakip Beşikçioğlu Camii'de da kılınacak cenaze namazı sonrası Doğançay mezarlığında defnedilecek. - İZMİR