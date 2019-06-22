22.06.2019 16:30
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Hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden asker son yolculuğuna uğurlandı

Çapraz bağ ameliyatı sonrası tedavisi devam ederken Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Kirik (27), memleketi Elbistan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Çapraz bağ ameliyatı sonrası tedavisi devam ederken Kahramanmaraş 'ta hayatını kaybeden Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Kirik (27), memleketi Elbistan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Mardin 'in Nusaybin ilçesinde görev yapan ve geçirdiği rahatsızlık sonucu bir süredir tedavi gördüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi 'nde hayatını kaybeden Kirik'in cenazesi, Elbistan Devlet Hastanesi morguna getirildi. Kirik, daha sonra Battalgazi Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.
Helallik alınmasının ardından Kirik için Hocazade Camisi önünde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, askerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Elbistan Kaymakamı Özkan Demir , ilçe protokolü, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Kirik'i silah arkadaşları bir süre omuzda taşıdı.
Kirik'in cenazesi daha sonra Hocazade Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
Kahramanmaraş , Elbistan , Güncel

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