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Hayatını kaybeden astsubay Karabük'te defnedildi

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Özcan, memleketi Karabük'te defnedildi.

02.02.2020 23:45 | Son Güncelleme: 02.02.2020 23:50Hayatını kaybeden astsubay Karabük'te defnedildi
'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Özcan, memleketi 'te defnedildi.

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede akciğer kanserinden dolayı astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Özcan (45), memleketi Karabük'te toprağa verildi. Astsubay Özcan için Bahçelievler Mahallesi Ulu Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özcan'ın naaşı, askeri törenle Davutlar köyü aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Özcan'ın ailesi, yakınları, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. - KARABÜK

Mehmet Özcan, Karabük, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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