Hayatını kaybeden astsubay, Karabük'te toprağa verildi

İzmir
'de tedavi gördüğü hastanede akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren astsubay kıdemli başçavuş Mehmet Özcan, memleketi Karabük
'te toprağa verildi.
Özcan (45) için Bahçelievler Mahallesi Ulu Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Özcan'ın naaşı, askeri tören ile Davutlar köyü aile mezarlığında defnedildi.
Törene, Özcan'ın yakınları, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.