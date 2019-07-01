Hayatını kaybeden Barış Akarsu'ya doğum gününde anma

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, 12 yıl önce geçirdiği trafik kazasında Genç yaşta yaşamını yitiren sevilen şarkıcı Barış Akarsu için Çiğli ilçesi Ataşehir Mahallesinde bulunan ve kendi adını taşıyan parkta anma etkinliği düzenlendi.

ŞARKILARI SESLENDİRİLDİ

Doğum günü olan 29 Haziran'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Akarsu için hazırlanan anma etkinliğinde, önce annesinin duygularını paylaştığı video izlendi. Ardından arkadaşları, şarkıcının; "Rüzgar, "Islak ıslak", "Gözlerin" gibi sevilen şarkılarını parkta seslendirdi. Daha sonra katılımcılar, hep birlikte pasta keserek şarkıcının Doğum gününü kutladı.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Ünlü sanatçının Doğum gününde; arkadaşları, sevenleri, şarkıcının yaşarken destek olup ilgilendiği lösemi hastası gençler etkinliğe katıldı. Barış Akarsu Parkındaki programa Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de katıldı. Gümrükçü, " Genç yaşta bu kadar sevilen bir şarkıcının aramızdan ayrılması çok üzüntü verici. Barış Akarsu 'nun adını taşıyan bu park bizim için çok önemli" dedi.