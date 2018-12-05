Hayatını Kaybeden Bekçi İçin Tören Düzenlendi

Mersin
'de trafik kazası sonucu hayatını kaybeden bekçi, son yolculuğuna uğurlandı. Silifke
ilçesinde 3 ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan Yenişehir
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 25 yaşındaki bekçi Mehmet Akif Çam, Mersin Tıp Fakültesi Hastanesinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.
Çam için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
Tören alanında kılınan cenaze namazının ardından Çam'ın naaşı meslektaşlarının omuzlarında cenaze arabasına kadar taşındı.
Çam'ın cenazesi, Mut
ilçesindeki mezarlığa defnedilmek üzere gönderildi.
Mersin
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:48