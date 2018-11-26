Hayatını Kaybeden Bernardo Bertolucci Kimdir?

Paris'te Son Tango filmiyle tanınan yönetmen Bernardo Bertolucci hayatını kaybetti. Bernardo Bertolucci kimdir? Bernardo Bertolucci filmleri neler?

BERNARDO BERTOLUCCİ KİMDİR?

Bernardo Bertolucci, 16 Mart 1941 yılında İtalya Parma'da dünyaya geldi. Aydın bir çevrede büyüyen Bertolucci, Roma Üniversitesi'ndeki öğrenimini yarıda bırakarak,1961 yılında Saolo Pasolini'nin Accatone (Dilenci), filmiyle yönetmen yardımcılığına yapmaya başladı. Şiirler yayımladı, filmler yapan ünlü yönetmen, sinemada Dostoyevski ve Borges'den yola çıkarak ruhbilimsel ve cinsel temalara değindi, toplumcu-siyasal yorumlara da yer verdi.

EN İYİ YÖNETMEN SEÇİLDİ

Paris'te Son Tango filmi sinema dünyasında geniş yer buldu. 5 saat 15 dakika uzunluğundaki Bindokuzyüz adlı yapımında, İtalyan Solu'nun doğuşundan 1945'e kadar yaşadığı yetmiş yıllık serüveni ele aldı. Yine yaratıcı yapımlardan 1986'da Last Emperor (Son İmparator) ile 1987 yılında en iyi yönetmen ödülüyle birlikte 9 dalda "Oscar" ödülü kazandı.

BİRÇOK BAŞYAPITA İMZA ATTI

Bernardo Bertolucci'nin başlıca yapıtları: 1962'de La Commare Secca (Kadının Ölümü), 1964'de Prima della Rivoluzione (Devrimden Önce), 1967'de Amore e Rabbia (Aşk ve Öfke) 1968'de Partner (Ortak), 1970'de Il Conformista (Uydumcu), 1970'de Strategia della Ragno (Örümceğin Tuzağı-TV filmi), 1972'de Ultimo Tango a Parigi (Paris'te Son Tango), 1976'da Novecento (Bindokuzyüz), 1979'da La Luna (Ay), 1982'de Gülünç Bir Adamın Ağlatısı, 1987'de Un Femme Italienne (Bir İtalyan Kadını), 1990'da Sheltering Sky (Çölde Çay/Koruyucu Gökyüzü), son olarak 1992'de Little Buddha (Küçük Buda).