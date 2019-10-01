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Hayatını kaybeden emekli yüzbaşı defnedildi

Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Personel Yüzbaşı İbrahim Kısa, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.

01.10.2019 18:28Hayatını kaybeden emekli yüzbaşı defnedildi
Adana'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli Personel Yüzbaşı İbrahim Kısa, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde toprağa verildi.

Kısa (72), yaklaşık üç aydır pankreas tedavisi gördüğü özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

Nurdağı ilçesine getirilen Kısa'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Gökçedere Mahallesi'ndeki camide kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kısa'nın yakınları yanı sıra, Nurdağı Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve vatandaşlar katıldı.

Nurdağı, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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