Hayatını Kaybeden George Herbert Walker Bush Kimdir?

ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush, babası 41. ABD Başkanı George Herbert Walker Bush'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

GEORGE HERBERT WALKER BUSH KİMDİR?

ABD'nin 41. Başkanı George Herbert Walker Bush, 12 Haziran 1924 tarihinde ABD'de dünyaya geldi. 43. ABD Başkanı George W. Bush'un babası olan George H. W. Bush'un babası da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda senatör olarak görev yaptı.

CIA'NIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ YAPTI

Siyasi kariyerine 1967 yılında ABD Temsilciler Meclisi Teksas üyesi olarak başlayan Walker Bush, 1971 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Elçisi oldu ve 1976 yılında da CIA'nın genel müdürlüğünü yürüttü. 1981 yılında da Başkan Ronald Reagan'ın Başkan Yardımcısı seçildi.

ABD BAŞKANI SEÇİLDİ

Bush, 1988 yılındaki genel seçimlere Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak katıldı. Demokrat Parti'nin adayı Michael Dukakis'i yenerek Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı seçildi. 4 yıl boyunca başkanlık yapmasının ardından 1992 seçimlerinde Demokrat Partinin adayı Bill Clinton'a seçimi kaybederek siyasi kariyerini sonlandırdı.

KÖRFEZ SAVAŞINA NEDEN OLDU

George H. W. Bush'un başkanlık döneminde yaşanan en önemli olay, 1990 yılında Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgal etmesi ve buna karşılık olarak George H. W. Bush'un Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden aldığı destekle Irak ordusunu zorla Kuveyt'ten çıkartmasıydı. 1990-1991 Körfez Savaşı'ndan sonra 12 yıl süreyle Irak'a ambargo uyguladı.