Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı
03.06.2020 15:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:41
Zonguldak'ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi.

Zonguldak'ta ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için hastane önünde tören düzenlendi. Törene; BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, başhekim yardımcıları, doktorlar, hemşireler, güvenlik görevlileri ve personeller katıldı.

Dualar okunmasının ardından Zekeriya Duyar için helallik istendi. Duaların okunmasının ardından Zekeriya Duyar Kozlu İlçesi Üçköy' de kılınan cenaze namazı sonrası defin edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Haber
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran’dan sonra 6S’ten düşük modellerin fişini çekiyor Haber
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki ’tecavüz kasedi’ sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldü
Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
2020’nin ilk 5 ayında Türkiye’de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Haberler››Güncel››Hayatını kaybeden güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:37: Son dakika haber: "Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi"nin 101. sayısı yayımlandı - Haber 15:37: Rusya ve Türkiye diplomatik ilişkilerin 100. yılını kutluyor - Haber 15:37: Libya'da Hafter milisleri çekilirken kayıp vermeye devam ediyor - Haber 15:37: Uluslararası Hemşireler Konseyi: Dünyada 600'den fazla hemşire Kovid-19'dan öldü - Haber 15:37: BASK Genel Başkanı Zengin'den enflasyon açıklaması Açıklaması - Haber 15:02: iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor - Haberler 14:58: Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu - Haberler 14:33: 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı - Ekonomi 14:27: Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi - Haber 14:16: Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi - Haber