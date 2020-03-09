Hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bilgi için memur olarak çalıştığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde tören düzenlendi.
09.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:16
Samsun 'un Bafra ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Bilgi için memur olarak çalıştığı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde tören düzenlendi.
Bilgi'nin cenazesi çalıştığı kurumun önüne getirilerek çalışma arkadaşlarından helallik alındı.
Okunan duanın ardından cenaze, ikindi namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verilmek üzere Yeni Camisi'ne götürüldü.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önündeki törene, Bilgi'nin yakınları, çalışma arkadaşları ile İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Tayfur Aykaç katıldı.
Bilgi'nin cenazesi çalıştığı kurumun önüne getirilerek çalışma arkadaşlarından helallik alındı.
Okunan duanın ardından cenaze, ikindi namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verilmek üzere Yeni Camisi'ne götürüldü.
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önündeki törene, Bilgi'nin yakınları, çalışma arkadaşları ile İlçe Sağlık Müdürü Aytaç Akın, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Müdürü Tayfur Aykaç katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
Son dakika: İranlı Milletvekili: Ülkede koronavirüs dışında menşei belli olmayan acımasız bir virüs daha var
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi