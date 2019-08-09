Hayatını kaybeden HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz kimdir?

Siyaset adamı Mehmet Yavuz, 3 yıl boyunca böbrek kanseriyle mücadele etti. 2017 yılında kanser nedeniyle böbreğinin birini aldırmak zorunda kalan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Yavuz kaç yaşında? Mehmet Yavuz hayatı, biyografisi haberimizde…

MEHMET YAVUZ KİMDİR?

HÜDA PAR'lı Yavuz, 1973 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. ilk öğrenimini Kahta Atatürk İlkokulu'nda, ortaöğretim ve liseyi Kahta İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Daha sonra Konya Selçuklu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Yavuz, bir süre öğretmenlik yaptı.

HÜDA PAR İLE SİYASETE KATILDI

Mehmet Yavuz, 2000'li yıllarda yaklaşık 2 yıl cezaevinde kaldı. Ardından Şanlıurfa'da özel bir dershanede öğretmenlik ve idarecilik görevlerini yürüttü. Doğruhaber gazetesinde makale yazdı ve HÜDA PAR ile siyasete atıldı. Genel Başkan Vekilliği de yapan Yavuz, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü görevini yürütüyordu.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz'un, 4 çocuğu vardı. Bir süre önce böbrek kanseri teşhisiyle tedaviye başladı ve Kasım 2017'de sol böbreği alındı. Kemoterapi tedavisinin ardından bitkisel uygulamalara geçmiş ve kısa süre önce de durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılmıştı.