Haberler » Güncel » Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak - Haber

Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak

Antalya'nın Serik ilçesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisi Hüseyin Karatoy'un anısına kütüphane açıldı.

19.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:39Hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisinin adı kütüphanede yaşatılacak
'nın ilçesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi öğrencisi Hüseyin Karatoy'un anısına kütüphane açıldı.

25 Temmuz günü Serik ilçesine bağlı Kayaburnu mahallesinde traktör devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisi olan Hüseyin Karatoy'un ismini yaşatmak için kütüphane açıldı. Serik Mehmet Akif Ersoy Okulunda Hüseyin Karatoy adına ailesi ve arkadaşları tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışına Serik İlçe Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Yıldırım, Ziya Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Karatoy'un ailesi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Tören sonrası protokol üyeleri ve öğrenciler kütüphaneyi incelediler. - ANTALYA

Hukuk Fakültesi, Antalya, serik, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:22 Kurum: "(Kanal İstanbul) O bölgede bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir... - Haber
11:22 Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada - Haber
11:22 İstanbul Havalimanı'ndaki yeni emniyet amirliğinde yolculara daha hızlı hizmet verilecek - Haber
11:16 Bosna Hersek 'Tercihim Türkçe' dedi - Haber
11:16 Nazilli MYO'dan 'Şehitlerimize Vefa' projesi - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
19.12.2019 11:26:00