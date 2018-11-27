Hayatını Kaybeden İtfaiye Görevlisi Toprağa Verildi

27 Kasım 2018 Salı 13:08



27 Kasım 2018 Salı 13:08

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma Amirliğinde görevli Alpaslan Oğuz'un (49) cenazesi toprağa verildi.Oğuz için görev yaptığı itfaiye müdürlüğünde tören düzenlendi.Törene Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Oğuz'un ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.Aksu, törende yaptığı konuşmada, Oğuz'un kendisinin çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz. Beklenmedik bir durum. Allah rahmet eyledin. Başımız sağolsun." dedi.Oğuz'un cenazesi, Hacı Hüseyin Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeni mezarlıkta toprağa verildi.