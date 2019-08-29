Hayatını kaybeden kadın yarışcı Jessi Combs kimdir?

Amerikalı kadın yarışcı Jessi Combs, karada hız rekoru denemesi sırasında hayatını kaybetti. Deneme Oregon eyaletindeki Alvord Çölü'nde yapılıyordu. Modifiye edilmiş F-104 kullanan Jessi Combs, meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Combs'un amacı 2013'teki 640 km/saat rekorunu kırmak idi. Peki, Jessi Combs kimdir?

JESSI COMBS KİMDİR?

Jessi Combs, 27 Temmuz 1980'da Güney Dakota'da doğdu. Ailesi, iki yaşında iken Rockerville kasabasından Piedmont'a taşındı.Üçü öz, 2 üvey olmak üzere beş kardeşi var. 1998'de liseyi bitirdi. 2004'de ise Wyotech Üniversitesi'den mezun oldu.

İlk işine SEMA (Özel Ekipman Pazarlama Birliği) fuarında Wyotech pazarlama departmanında başladı. İşe alınması ise onu ve bir diğer öğrenci ile altı ay içerisinde bir araba oluşturmak şeklinde oldu.

Combs, dört yıl boyunca Powerblock'un bir parçası olan Xtreme 4x4 adlı televizyon programına sunuculuk yaptı. Şubat 2008'de gösteriden ayrıldığını açıkladı.

Ekim 2011'de Combs, ödüllü bir otomotiv tabanlı macera serisi olan Ölmeden Önce Yapılacak 1001 Araba Şey Listesi AOL Autoblog Gösterisini kaydetmeye başladı.

2011 ile 2014 arasında yeni ve klasik otomobilleri tamir eden ve geliştiren kadınları konu alan All Girls Garage on Velocity adlı programı sundu.

2018 yılında, Combs kısa ömürlü Discovery kanal panelinde BREAK ROOM'da göründü.

YARIŞLARI VE DERECELERİ

2017 – Ultra 4 King of the Hammers – 12th – 4400 Class

2016 – Ultra 4 King of the Hammers – 1st – EMC Modified Class

2015 – Rallye Aicha des Gazelles (9 off-road rally race) – 1st – First Participation – 10th overall

2015 – SCORE Baja 1000 – 2nd – Class 7

2014 – Ultra 4 King of the Hammers – 1st – Spec Class

2014 – Ultra 4 National Championship – 1st – Spec Class

2014 – Ultra 4 Western Region Series – 1st – Spec Class

2014 – Ultra 4 American Rock Sports Challenge – 3rd – Spec Class

2014 – Ultra 4 Glen Helen Grand Prix – 2nd – Spec Class

2014 – Ultra 4 Stampede – 1st – Legends Class

2013 – Karadaki en hızlı kadın – 398 mph with a top speed of 440 mph

2011 – SCORE Baja 1000 – 2nd – Class 10