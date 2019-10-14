Haberler » Güncel » Hayatını kaybeden kore gazisi toprağa verildi

Hayatını kaybeden kore gazisi toprağa verildi

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Aşır Erdem (88), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

14.10.2019 19:21Hayatını kaybeden kore gazisi toprağa verildi

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Aşır Erdem (88), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ulukışla İlçesine bağlı Eminlik Mahallesi'nde yaşayan Kore gazisi Aşır Erdem, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. Erdem için mahalle camisinde cenaze töreni düzenlendi. Erdem'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cami avlusuna getirildi. Cenaze törenine Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, Bor Garnizon Komutanı Albay Sinan Şentürk, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Harun Koca, Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kore gazi Erdem gözyaşları arasında toprağa verildi.



Ulukışla, Niğde, Kore, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:41 "İş dünyası kara propagandaya karşı durmalı"
19:40 Samsun'da silahla yaralama
19:38 Mersin'deki orman yangınları büyümeden söndürüldü
19:38 Barış Pınarı Harekatı - SMO askerlerini taşıyan konvoy
19:36 Irak Maliye Bakanı'ndan "petrole bağımlılığın" azaltılması çağrısı - ERBİL
19:35 Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu
19:34 Sinop'ta 90 yaşındaki kadın, kiracısı tarafından öldürüldü
14.10.2019 19:42:04