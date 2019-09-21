Hayatını kaybeden Neslican Tay hakkında tepki çeken paylaşım yapan kişinin kimliği belli oldu

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve dördüncü kez kansere yakalandığı için yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay, dün akşam hayatını kaybetti. Hastanenin duyurduğu acı haber sonrası Türkiye yasa boğuldu ve binlerce kişi taziye mesajı yayınladı. Ancak bir kullanıcı Neslican hakkında skandal sözlerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

NESLİHAN HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

@AkFeraset" kullanıcı adlı, "Nesl-i Han" isimli bir Twitter hesabından Neslican için yapılan paylaşımda, "Neslican Tay ölmüş. Herkes cennete kavuştu diyor. Orasını Allah bilir. Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor..." diye yazıldı.

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Skandal tweete sessiz kalmayan Avukat Umur Yıldırım, yaptığı araştırma sonucu söz konusu trol hesabın "Neslihan S." adında biri tarafından kullanıldığını iddia etti. Avukat Yıldırım, "Neslihan Sungur burada dursun bu. Bu sözlerin hesabını yargı önünde vereceksin" dedi.

"CEZA ALACAĞIMI BİLDİĞİM HALDE YÜZÜNE TÜKÜRECEĞİM"

Kısa süre içinde yeniden paylaşım yapan avukat Yıldırım, Neslihan S. için "Sana şimdi hakaret etmeyeceğim. Ama yargılandığın mahkemede ceza alacağımı bile bile yüzüne tüküreceğim ve bundan zerre pişmanlık duymayacağım" diyerek tepkisini gösterdi.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Hayatını kaybeden Neslican hakkında skandal paylaşımlarına devam eden kullanıcı bir twette de "Neslican için toprağı bol olsun diyen ışıklar için uyu diyen. Toprağı bol olunca ne oluyor ki. Işıklar içinde olmak için teheccud kılması, yoksa öyle ışık filan olmaz söyleyeyim. Öldü ve bitti. Gerisini Allah bilir. Dinden uzak yaşayanların içinde Allah affetsin denir." dedi.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu, Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazandı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine Demir Kadın diyen Neslican Tay, Ayşe Arman'a verdiği röportajda söylediği; "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.