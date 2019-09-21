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Hayatını kaybeden Neslican Tay, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Dördüncü kez kansere yakalanan ve dün akşam yaşam mücadelesi kaybeden Neslican Tay'ın ailesi sosyal medyadan açıklama yaparak kızlarının yarın memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

21.09.2019 08:17

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden ve kansere karşı verdiği mücadeleyle milyonların sevgisini kazanan Neslican Tay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay'ın ailesi ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak cenazenin detaylarını paylaştı.

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın ailesi yaptığı açıklamada, "Nelicanımızı kaybettik... Cenazemiz 22.09.2019 Pazar günü kılınacak öğle namazına müteakip memleketi Rize'de toprağa verilecektir" denildi.

DÜN AKŞAM KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Tay'ın ölüm haberi şu sözlerle duyuruldu: "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21: 20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."

Neslican ve ablası Nazlı

SON SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Neslican Tay, yoğun bakıma alınmadan önce paylaştığı son mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da metastaz sayamıyorum. Ciğerlerim zaten berbat durumda. Benim tümörüm en iyi kemoterapi ile durdurulabiliyormuş. O yüzden kemoterapi almaya başlayacağım. Bunu kabul etmem çok zor oldu. Çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğimi bir gün bile düşünmüyorum ama iyileşirken bu kadar acılı olması beni çok yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmek, yaşam kalitemin düşmesi, özgürlüğüm vesaire kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak gerçekten istemiyorum ama onunla savaşmak için, bu hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapiye alacağım ve o şekilde devam edeceğim.

Konuştuğumda bile sesim gidiyor zaten. Bir ciğerim resmen çalışmıyor tümörler yüzünden. 'Bu kadar ileriye gidemezsin. 2 adım attığımda nefesimi kesemezsin. Sen nesin, kimsin de benim vücudumu, benim hayatım bu kadar etkiliyorsun. Madem beni bu kadar etkiliyorsun alıyoruz kemoterapiyi ve paşa paşa seni öldürüyoruz' dedim. Çünkü bunu yapmak zorundayım, savaşmak zorundayım, onu yenmek zorundayım. Çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Çok acılı olacak yine bir sürü şey yaşayacağım hiç umurumda değil ben hayatta kalmayı, yaşamayı çok fazla istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ben ağlarken çok çirkin oluyorum benim gözyaşım akmamalı."

ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE PAYLAŞIM YAPTI

Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Tay için binlerce sosyal medya kullanıcısı, ünlü isimler, siyasi liderler ve spor kulüpleri veda paylaşımı yaptı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu, Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazandı.

2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine Demir Kadın diyen Neslican Tay, Ayşe Arman'a verdiği röportajda söylediği; "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!", "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana rol model oldu.

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Hayatını kaybeden Neslican Tay, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Twitter, Rize, Magazin, Güncel

YORUMLAR(20)
RİZE KIZI:NESLİCAN, RİZELİYİM VE RİZEDEYİM. . SENİ TANIMIYORUM AMA YARIN CENAZENDE OLACAĞIM. . RİZENİN GÜLÜ, SANA VEDA ETMEK İÇİN GELİYORUZ. . SEN HEP GÜL. . ALLAH RAHMET EYLESİN
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AYŞEN GÜNGÜZ:Mekanın cennet olsun allah kabir rahatlıtı versin....rahmetin bol olsun inşallah..
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MANTIK ADAMI:Benim anlamadığım Türkiyede kanserden ölenlerin sayısı fazla olmasına rağmen neden bu hanımefendi bu kadar gündemde. mekanı cennet olsun ona bişey dediğimiz yok. ama bu kadarda abartmanın anlamı yok.
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SS:çünkü youtuber aptal
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HAYATIN BİR ÖNEMİ YOK ZENGİN ARKADAŞLAR:allah rahmet eylesin rabbim tüm hastalarımıza şife versin
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MÜSLÜMAN:ALLAHA dönün ölürken bile çıplak bu hayat kısa ama ahiret ebedi. .
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ALPER KAAN:siktir git. .
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4 3
ADALETLİÖMER:lan sen kimsin sahte müslümansın belli gerçek müslüman böyle hayasız sözler demez sadece Allah yargılar sen kimsin yorum yapma alçaklığında bulanabiliyorsun hesabını iki cihandada verirsin inşallah. .
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4 1
ENES:Allah rahmet eylesin ailesine sabır versin. Neslican''ın vefatına hepimiz üzüldük tabi ki ama daha ne canlar gidiyor bu illet hastalıktan günde onlarca hatta yüzlerce gencimiz, yaşlımız Allah hastalarımıza acil şifalar versin
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EFS:Zaten bu rahmetli kizi o hastalar çoğunlukla takip edip moral buluyordu sembol olmuştu yani. Hepsi şifa bulur inşallah
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