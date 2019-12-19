Haberler » Güncel » Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi - Haber

Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi

İzin gününde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

19.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 19:25 Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi
İzin gününde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız için Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından Yıldız'ın cenazesi memleketi Elazığ'a gönderildi.
İzin gününde rahatsızlanarak Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Remzi Yıldız için İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene hayatını kaybeden polis memurunun yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mustafa çalışkan ve mesai arkadaşları katıldı. Helallik alınmasının ardından Remzi Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Elazığ'a gönderildi.
(İHA)

İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:48   Kestikleri ağaç üzerlerine devrilen çift öldü/ Fotoğraflar - Haber
20:47   DHA YURT BÜLTENİ-25 - Haber
20:46   Çanakkale 1915 çanakkale köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı - Haber
20:45   Asgari ücrette 3 konfederasyonun belirlediği rakam yarın açıklanacak - Haber
20:45   Ziraat Türkiye Kupası: Bursaspor: 2 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu) - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
19.12.2019 20:51:26