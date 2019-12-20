Haberler » 3. Sayfa » Hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

20.12.2019 14:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:28 Hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
'da rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Remzi Yıldız memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da izin gününde rahatsızlanarak kaldırıldığı Bayrampaşa Devlet Hastanesine yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Remzi Yıldız (28) İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Elazığ'a getirildi. Yıldız için, Elazığ'da İzzetpaşa Cami'inde cenaze namazı kılındı. Daha sonra polis memurunun naaşı camiden alınarak Asri Mezarlıkta aile mezarlığına defin edildi.

Cenaze namazına İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, kurum müdürleri, polisler, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ELAZIĞ

İstanbul, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

15:48   Breziya'daki 'Uber cinayetleri': Rezervasyonu iptal olan çete liderlerinin intikamı mı? - Haberler
15:44   Hogan görüşmesinde 'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi' vurgusu - Haberler
15:43   Van'da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı - Haberler
15:38   Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı - Haberler
15:36   Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Haberler
15:29   Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı - Haberler
15:24   Jandarma'dan iş makinelerini çalmak isteyen hırsızlara suç üstü - Haberler
14:59   Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti - Haberler
14:47   Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı - Haberler
20.12.2019 15:50:58