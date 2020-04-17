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HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI SAYGI DURUŞUYLA ANILDI

"Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü" kapsamında sağlık çalışanları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

17.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:17
"Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü" kapsamında sağlık çalışanları Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından basın açıklaması yapıldı.
"Sağlıkta Şiddeti Önleme Günü" kapsamında bir grup STK ve meslek odası üyesi sağlık çalışanı, şiddete maruz kalarak ve koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşları ve 17 Nisan 2012 yılında çalıştığı hastanede hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümü nedeniyle, saatler 12.30'u gösterdiğinde aynı anda tüm hastanelerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde de 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve daha sonra açıklama yapıldı. Ellerinde hayatını kaybeden arkadaşlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartlar tutan sağlık çalışanları, anmanın ardından işlerine dönmek üzere hastane önünden ayrıldı. Polis ekiplerinin hastane önünde güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
"KORONAVİRÜS NEDENİYLE KAYBETTİĞİMİZ BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZI, SEVGİYLE ANIYORUZ"
Saygı duruşunun ardından açıklama yapan Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, "Bundan 8 yıl önce 17 Nisan 2012'de Dr. Ersin Arslan, Gaziantep'te bugün kendisinin isminin verildiği hastanede öldürüldü. Vahşice öldürüldü. Ameliyatını yaptığı bir hastanın torun tarafından çalıştığı serviste öldürüldü. Aslında bu ilk değildi, son da olmadı ne yazık ki. En son Fikret Hacıosman İstanbul'da öldürüldü, Dr. Göksel Kalaycı ve bir dizi arkadaşımızı, hekimleri, eczacıları, diş hekimlerini, bir dizi sağlık çalışanını şiddete kurban verdik ve burada da gördüğünüz gibi biz yıllardır sağlıkta şiddet yasası çıkarılsın dedik. Nihayet önceki gün bizim istediğimiz gibi olmasa da bir yasa çıktı. Biz bunun ısrarla takipçisi olacağız. Sadece yasa ile değil, diğer taleplerimiz de vardı. Acillerin bir an önce düzene konulması ve diğer taleplerimiz. Biz bugün sağlıkta şiddete kurban verdiğimiz bütün arkadaşlarımızı ve son bir aydır koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz bütün arkadaşlarımızı, bütün emekçileri saygıyla sevgiyle anıyoruz" dedi. HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI SAYGI DURUŞUYLA ANILDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Okmeydanı, Güncel
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