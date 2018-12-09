Hayatını kaybeden şampiyon dansçının nişanlısının ağıdı yürekleri yaktı

Hayatını kaybeden şampiyon dansçının nişanlısının ağıdı yürekleri yaktı4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir
'in nişanlısı "Aşkım ölmedi, onu neden buz gibi yere koymuşlar ben onu ameliyat ettirip iyileştireceğim" diye ağlaması herkesin yüreğini dağladıCenazeyi almak üzere Bodrum
'dan Adana
'ya gelen baba Asım Demir ise morga girerek oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğuldu
ADANA - Adana'da bir dans programına katıldıktan sonra 4. kattan atlayarak intihar ettiği ileri sürülen Cem Demir'in nişanlısı "Aşkım ölmedi, onu neden buz gibi yere koymuşlar ben onu ameliyat ettirip iyileştireceğim" diye ağlaması herkesin yüreğini dağladı Alınan bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında Çukurova
ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Damar Arıkoğlu Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ünce katından beton zemine düşen ve daha sonra "babama iyi bakın hala ondan harçlık alarak yaşıyorum" diyerek intihar etti ortaya çıkan Türkiye
Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan, ABD
'deki Dünya Latin Dansları Şampiyonası'nda üçüncü olan Cem Demir'in Adana Adli Tıp Kurumu
'ndaki otopsisi tamamlandı. Demir'in Muğla
'nın Bodrum ilçesinde yaşayan babası Asım Demir'de oğlunun cenazesini almak üzere Adana'ya geldi."Nişanlısını kimse sakinleştiremedi"Cem Demir'in nişanlısı Melisa Sahra Katılmış'ta olayı öğrendikten sonra İstanbul
'dan Adana'ya geldi. Morg önüne gelen genç kızı kimse sakinleştiremedi. Nişanlısının öldüğüne inanmayan genç kız, "Benim aşkım ölmedi, o şimdi kalkacak buradan beraber gideceğiz o ölmüş olamaz ben onu çok seviyorum" diye ağıtlar yaktı. Katılmış, daha sonra morg önüne gelen baba Asım Demir'e de sarılarak uzun süre ağladı. Genç
kızı sakinleştirmeye çalışan baba, oğlunu teşhis etmek için morga girdi. Bir süre sonrada arkasından Demir'in nişanlısı Katılmış morga girdi. Morgdan gözü yaşlı çıkan Katılmış, "Benim aşkım ölmedi, onu niye buz gibi yere koymuşlar. Ben onu ameliyat ettireceğim benim aşkım ölmedi" diye ağladı.Morgdan çıkan baba da göz yaşlarına boğulurken yine oğlunun nişanlısını teskin etmeye çalıştı.Baba Asım Demir'in cenazeyi alıp Bodrum'a götürerek toprağa vereceği öğrenildi.
Cem Demir
09 Aralık 2018 Pazar 17:34