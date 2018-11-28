Hayatını Kaybeden Stephen Hillenburg Kimdir?

Popüler çizgi film karakteri Sünger Bob'un yaratıcısı Stephen Hillenburg hayatını kaybetti. Hillenburg'un ölüm nedeninin, geçen yıl yakalandığını bildirdiği motor nöron hastalığı ALS olduğu belirtildi.

STEPHEN HİLLENBURG KİMDİR?

Hillenburg, 15 Mayıs 1960 yılında ABD Oklahoma'da dünyaya geldi. Aynı zamanda Sünger Bob karakterinin yaratıcısı olan yazar, 1979 yılından beri 15 filmde rol aldı. 2000 yılından bu yana 5 seslendirme yaptı. Hillenburg'un en son filmi Sponge Bob Kabuk Şehir'dir ve 2008'de de yeni filmi çıktı. Ayrıca 2001 Oskar Ödüllerinde (En Popüler Çizgi Film Yaratıcısı) (Sponge Bob) ödülünü alan ünlü yazar, kariyerini Sponge Bob çizgi filmiyle geliştirdi. Hillenburg'un diğer başarılı çizgi film serisi ise Rocko's Modern Life'dır.