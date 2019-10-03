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Hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan duygulandıran veda: Bir masal yaşadık seninle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ise eşinin ölümünün ardından gazeteye verdiği ilanla herkesi duygulandırdı.

03.10.2019 10:00

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu, geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü oyuncu, 1 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Oyuncu Gülenay Kalkan ise eşinin ölümünün ardında gazeteye verdiği vefat ilanında "Bir masal yaşadım seninle" sözleriyle yürek dağladı.

"ACI KAYBIM, CAN YOLDAŞIM"

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ünlüoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan, gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti. Gülenay Kalkan, yayınlattığı ilanda eşi için şunları söyledi: "Acı kaybım Tarık'ım, can yoldaşım, bir masal yaşadım seninle... Tadı kaldı dilimde... Güle güle sevgilim. Gülenay'ın"

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Tarık Ünlüoğlu, bugün saat 11.00'de Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne'de Devlet Tiyatrosu töreninin ardından Levent Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!

Hayatını kaybeden Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan duygulandıran veda: Bir masal yaşadık seninle

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YORUMLAR(14)
MAHO DAYI:Tuhaf bir uğurlama olacak sanırım. Sonuçta herkesin bedeni veya naaşı çürüyüp böceklere yem olacak. Esas olan ruhtur. Gerisi yalan. Hepimiz kokup iğrenç birer ceset olacağız. Bundan kurtuluş yok. Öldükten sonra isteyen kendini parası ile yaktırır yada balıklara yem yapabilir. Sonuçta artık ölünün sadece cesedi veya naaş sitede adlandırabirsiniz. Ne varki esas olanı herkes çok iyi biliyor. Ama işine gelmiyor yada hiç ölmeyecek gibi düşünüyor.
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GÜLE GÜLE:hadsizce gittin aramızdan hadsizzz
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KİM:Allah rahmet eylesin denir
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İLYASSS:HADSİZZZZZ DEMENİ ÖZLEYECEĞİZ USTA
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ERSİN YILMAZ:MEKANIN CENNET OLSUN GÜZEL İNSAN. YEŞİLÇAM BİR GÜZEL OYUNCU DAHA KAYBETTİ
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ALAYLI:Işıklar içinde uyu alkışlarla uğurluyoruz seni
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CAYKEYFİ:isik nerden cikti sosye modasimi rahmet oku dua oku hadsiz
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GECELERİN YARGICI:IŞIK NEDİR GERİZEKALI
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KİM:Hangi ışık Led mi florasan mi
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SEN:Trol yapma yobaz
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