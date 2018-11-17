Hayatını Kaybeden Teknik Adam Metin Türel Kimdir?

Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Türel'in vefat haberini Türkiye Futbol Federasyonu duyurdu. Vefat eden Metin Türel kimdir?

METİN TÜREL KİMDİR?

İbrahim Metin Türel 13 Eylül 1935 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola kaleci olarak Galatasaray Lisesi'nde okul takımında başlayan spor adamı; Galatasaray, Vefa, Şekerspor, İstanbulspor ve PTT takımlarının kalelerini korudu.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRDI

Futbolu 1963 yılında bırakarak Afyonkarahisarspor, Vefa, 1974-75 ile 1980-81 yılları arasında Beşiktaş, Adana Demirspor, 1987-88 yıllarında Trabzonspor, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Samsunspor ve İstanbulspor takımlarının teknik direktörlüğünü yaptı. Metin Türel, başarılı teknik direktörlüğünün yanı sıra birçok futbolcuyu ve teknik adamı Türk futboluna kazandırmasıyla da bilinir. 1977-1978 yılları arasında Türkiye Millî Futbol takımını da çalıştıran Türel, spor yazarlığı da yapmaktadır.