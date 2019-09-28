Hayatını kaybeden Trabzonsporlu Suat Tekelioğlu kimdir?

Trabzonspor eski divan üyesi, eski teknik adam Suat Tekelioğlu yaşamını yitirdi. TÜFAD Trabzon Başkanı Hayri Tekelioğlu ile eski yönetici Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun kardeşi olan Suat Tekelioğlu futbol kariyeri ölümün ardından merak ediliyor. Suat Tekelioğlu TFF…

SUAT TEKELİOĞLU KİMDİR?

Eski futbolcu, 24 Eylül 1958 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Tekelioğlu, eski antrenör Sadi Tekelioğlu'nun, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Hayri Tekelioğlu'nun ve takımın eski yöneticisi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun kardeşidir.

Trabzonspor ve Fenerbahçe takımında top koşturan Tekelioğlu, ardından kariyerine antrenör olarak devam etti. Meydangücü, Uğurluspor ve Doğanspor'u çalıştıran Suat Tekelioğlu, Pazarspor, Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Akçaabat Sebatspor, Giresunspor, Sarıyer, Maltepespor, Bandırma, Sarıyer, Tokatspor ve Göztepe gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevlerini yerine getirdi. Arsinspor'da ise teknik direktörlük görevini yerine getiren Tekelioğlu, Trabzonspor'da 2007 yılında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak çalıştı.

Son olarak Trabzon'da futbolcu izleme komitesinde görevli teknik adam, Hülya Tekelioğlu ile evli olup Gülce ve Nurce adında iki kızı bulunuyor.