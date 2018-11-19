Hayatını Kaybeden Ünlülerin Astroloğu Egemen Töreli Kimdir?

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ünlü astrolog Egemen Töreli, Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isterken T.T.'nin kullandığı kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Egemen Töreli'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Egemen Töreli kimdir?

23 NİSAN TÖRENİ ESNASINDA DÜNYAYA GELDİ

23 Nisan 1967 tarihinde dünyaya gelen Egemen Töreli, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı esnasında dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi nedeniyle anne ve babasının 'Egemen' ismini verdiğini söyleyen ünlü Astolog, aslen Tekirdağ, Çorluludur.

Egemen Töreli, İlköğretim, Ortaokul ve Lise tahsilini Tekirdağ'da tamamlamış, ardından Ankara Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur.

YURT DIŞINDA ASTRONOMİ EĞİTİMİ ALDI

Yurt dışında astronomi ve parapsikoloji eğitimi de alan Egemen Töreli, 1995 yılında basın medya ile tanışmıştır. 1985 yılından bu yana burçlar ve astroloji ile iç içe olan Egemen Töreli, Mehmet Ali Erbil, Nazan Şoray, Hatice, Tuğba Özay ve Nur Yerlitaş gibi ünlü isimlerin Astrologluğunu yapmıştır.

SABAH PROGRAMLARINDA BURÇLARI YORUMLADI

Egemen Töreli, 2007 yılında yayınlanan 'Orada Neler Oluyor' isimli program ile gündeme gelmiştir. Seda Sayan ile sabah programında burç yorumları yapan Egemen Töreli, evlilik programlarında da yorumculuk yapmıştır.

Çeşitli internet siteleri ve dergilerde yazıları yayımlanan Töreli'ye ait bir ajans ve dergi de bulunmaktaydı.

BURÇLARIN EFENDİSİ

Kendisini Burçların Efendisi olarak tanımlayan Egemen Töreli, birçok ünlü isimle anılmıştı. Ünlülerin astoloğu olan Töreli, önceki gün geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.