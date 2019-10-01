Hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı hayranlarını derinden sarstı

Geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayata veda etti. Acı haber, sanat ve siyaset dünyasını büyük yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Ünlüoğlu'nun ise 4 hafta önce yaptığı paylaşım yürek burktu.

GÖÇ EDEN KUŞLARI PAYLAŞTI

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Tarık Ünlüoğlu, Instagram hesabından göç eden kuşları paylaşmıştı. Vefatıyla hayranlarını da derinden üzen Ünlüoğlu'nun son paylaşımına mesaj yağdı. Bir takipçinin "Emr olur biz de gideriz bir gün. Kuşlar gibi kanatlanır uçarız bir gün. Allah rahmet eylesin." notu paylaşıma damga vurdu.

İşte oyuncunun hüzünlendiren son paylaşımı;

ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Yer aldığı projelerle ve oyunculuğuyla Türk Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran, Tarık Ünlüoğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey karakterine hayat vermişti.

TESTERE NECMİ KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Türk sinemasının usta ismi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nde 'Testere Necmi' karakteriyle bilinen ve 'Benim Annem Bir Melek' gibi farklı konseptlerdeki dizilerde de gösterdiği performanslarla takdir topladı.