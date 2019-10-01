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Hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı hayranlarını derinden sarstı

Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı hayranlarını üzdü. Paylaşımı gören hayranları yorumlarıyla usta oyuncuya olan sevgilerini dile getirdiler.

01.10.2019 15:21

Geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 61 yaşında hayata veda etti. Acı haber, sanat ve siyaset dünyasını büyük yasa boğdu. Acı haberi alan ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından dile getirdi. Ünlüoğlu'nun ise 4 hafta önce yaptığı paylaşım yürek burktu.

GÖÇ EDEN KUŞLARI PAYLAŞTI

Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Tarık Ünlüoğlu, Instagram hesabından göç eden kuşları paylaşmıştı. Vefatıyla hayranlarını da derinden üzen Ünlüoğlu'nun son paylaşımına mesaj yağdı. Bir takipçinin "Emr olur biz de gideriz bir gün. Kuşlar gibi kanatlanır uçarız bir gün. Allah rahmet eylesin." notu paylaşıma damga vurdu.

İşte oyuncunun hüzünlendiren son paylaşımı;

ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

Yer aldığı projelerle ve oyunculuğuyla Türk Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran, Tarık Ünlüoğlu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey karakterine hayat vermişti.

TESTERE NECMİ KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Türk sinemasının usta ismi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi'nde 'Testere Necmi' karakteriyle bilinen ve 'Benim Annem Bir Melek' gibi farklı konseptlerdeki dizilerde de gösterdiği performanslarla takdir topladı.

Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!Tarık Ünlüoğlu kimdir? Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!

Hayatını kaybeden usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun son paylaşımı hayranlarını derinden sarstı

Tarık Ünlüoğlu, Siyaset, Magazin

YORUMLAR(18)
ASLANSARAY:Allah rahmet eylesin kral bir sanatci kaybettik mekani cennet olsun.
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ABDURREZZAK:Allah Rahmet Eylesin. Sözün Bittiği Yer.
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KARTAL NADO:yüce YARATAN , seni bizden daha çok seviyormuş be usta . . . Allah rahmet eylesin , mekanın cennet olsun . . .
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FEVZİ ÇELİK:ALLAH rahmet eylesin seni unutmucaz ünal kaplan -tarık ünlüoğlu
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FERO:Allah rahmet eylesin.
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BRO:Ah bir de hayatta tek gerçeğin ÖLÜM olduğunu idrak edebilsek.
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GICIK:etmeyen varmı
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:ALLAH rahmet eylesin. bazı insanların ölümü bir tarihin kapanışı gibidir. şöyle kurtlar vadisinden buyana bir daldımda biz bile nerelere gelmişiz, kapılmışız kahbe dünyanın yalan meşakkatine gidiyoruz değirmeninin taşına, bakmışsın sende öğütülüp gitmissin ebedi aleme, eyvallah. ne hazırladın ise odur azığın başka hiç bir arkadaşın yok.
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MSDS:Allah Rahmet eylesin, Mekanın Cennet olsun büyük usta . .
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M.ORHAN:ALLAH rahmet eylesin mekanın cennet olsun büyük usta
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