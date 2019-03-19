Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu

65 yaşında hayata gözlerini yuman sevilen oyuncu Ümit Yesin tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yesin'in ölüm haberini oyuncu Mustafa Avkıran, duygusal bir mesaj paylaşarak duyurdu. Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş. Çok sevdim seni be benim Ümit abim. Devrin daim olsun"

SON PAYLAŞIMI AYŞEN GRUDA'NIN ÖLÜM HABERİ

Hayatını kaybeden Ümit Yesin'in son paylaşımı ise yürek burktu. Yesin'inInstagram hesabında son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'nın ölüm haberini paylaşması, görenleri derinden sarstı.

İşte Ümit Yesin'in son paylaşımı;

"Seninle birlikte nice yollar yaptık ama bu kez sonsuzluğa gidiyorsun.. Yüreğim acıyor...Hoşçakal arkadaşım, hoşçakal Ayşenim..."