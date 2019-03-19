19 Mart 2019, 14:02
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Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan ekranların sevilen ismi oyuncu Ümit Yesin, hayata gözlerini yumdu. Ünlü oyuncunun son paylaşımındaki Ayşen Gruda detayı ise yürek burktu.

65 yaşında hayata gözlerini yuman sevilen oyuncu Ümit Yesin tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yesin'in ölüm haberini oyuncu Mustafa Avkıran, duygusal bir mesaj paylaşarak duyurdu. Mustafa Avkıran sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "İnsan bir ay içinde iki baba birden kaybeder mi? Kaybedermiş. Çok sevdim seni be benim Ümit abim. Devrin daim olsun"

SON PAYLAŞIMI AYŞEN GRUDA'NIN ÖLÜM HABERİ

Hayatını kaybeden Ümit Yesin'in son paylaşımı ise yürek burktu. Yesin'inInstagram hesabında son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'nın ölüm haberini paylaşması, görenleri derinden sarstı.

İşte Ümit Yesin'in son paylaşımı;

"Seninle birlikte nice yollar yaptık ama bu kez sonsuzluğa gidiyorsun.. Yüreğim acıyor...Hoşçakal arkadaşım, hoşçakal Ayşenim..."

Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir?

Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Ümit Yesinin Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu

Mustafa Avkıran, Türkiye, ayşen gruda, Magazin, Güncel



YORUMLAR (10)
ERAL: :( :( :( :( şuanda çok kötü oldum ya
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KADİR: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
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İZMİTLİ: Bu adam ölmemismiydi 5-10 yil once .. seker kazim cicek takside oynuyodu.. hatta karisi rolundeki kadin da aglamisti..allah allah..allah rahmet eylesin ..2 yil sonra tekrar hayatini kaybetti diye haberler cikmasin.. :)
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  • VAN : iki yıl önce vefat eden çiçek taksiden kazimdi...şimdi vefat eden çiçek taksi haydar
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