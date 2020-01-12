Haberler » Güncel » Hayatını kaybeden vali yardımcısının ismi Cerablus'ta okula verildi - Haber

Hayatını kaybeden vali yardımcısının ismi Cerablus'ta okula verildi

FIRAT Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılıp, güvenli hale getirilen Suriye'nin Cerablus kentinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nca onarılan 33 derslikli okula, Cerablus'ta görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in...

12.01.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:47Hayatını kaybeden vali yardımcısının ismi Cerablus'ta okula verildi

FIRAT Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılıp, güvenli hale getirilen Suriye'nin kentinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nca onarılan 33 derslikli okula, Cerablus'ta görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in ismi verildi.

Cerablus kentinde onarımı tamamlanan okulun hizmete başlaması nedeniyle düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Cerablus'ta görevliyken geçen yıl 12 Ocak günü kalp krizi geçirerek vefat eden Ahmet Turgay İmamgiller'in eşi İmran, kızı İnci İmamgiller ile davetliler katıldı. Törende konuşan Vali Davut Gül, okulun daha önce sadece bina olarak bulunduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerekli onarımı yapılan okulun 33 derslikten oluştuğunu ve şu an 1350 öğrencinin lise ve ortaokul düzeyinde eğitim gördüğünü ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Türkiye hem yurt içinde hem de Suriye'nin güvenli bölgesinde terörle mücadele ederken aynı zamanda mazlumlara kucak açıyor. Eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları, bunun yanında diğer insani ihtiyaçları için kendi vatandaşlarımız için ne düşünüyorsak burada yaşayan insanlar içinde aynı şeyi düşünüyoruz. Eğitim belki en önemli meseledir. Çocuklarımızın daha çok okullaşması, iyi eğitim almaları ve geleceğe güvenle bakmaları için buradaki okullarımız onarılıyor ve bu şekilde eğitim ve öğretim hayatına katılıyor. Şehit ağabeyimiz, meslektaşımız gecen sene bugün vefat etmişti. Bu bölgelerde onun çok emeği var. Onun için onarılan bu okula onun ismini verdik. İnşallah burada yetişecek insanlar yüz yıl geçse de ona dua edecek."

Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer ise Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'in Cerablus'ta çok emeği olduğunu belirterek devlete hizmet etmiş insanların isminin yaşatılmasının çok önemli bir kadirşinaslık olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Gül, beraberinde Ahmet Turgay İmamgiller'in eşi İmran, kızı İnci, Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, ve diğer davetlilerle okulun girişinde kurdele kesti. Ardından sınıfları dolaşan Gül ve beraberindekiler sohbet ettiği öğrencilerle çeşitli hediyeler verdi.



milli eğitim bakanlığı, Turgay İmamgiller, Gaziantep, Cerablus, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:20  Afganlı, arkadaşını öldürüp araziye gömmüş - Haber
19:20  Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
19:20  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti - Haber
19:20  Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Haber
19:20  CHP Akçakoca İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
12.01.2020 19:26:29