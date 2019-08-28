Hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler, Erdoğan çiftinin aşkının mimarıymış!

Huzur Sokağı romanı ile tanınan yazar ve gazeteci Şule Yüksel Şenler, hayatını kaybetti. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Eğer bugün inanç özgürlüğü belli standartlara ulaşmışsa, kuşkusuz Şule Hanım'ın mücadelesinin bunda katkısı vardır" dediği Şenler aynı zamanda Erdoğan çiftini tanıştıran isimdir.

ERDOĞAN İLE EMİNE HANIMI TANIŞTIRAN İSİM

Kıbrıslı bir ailenin çocuğu olan Şule Yüksel Şenler 1938 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. İlk öyküleri dergi ve gazetelerde yayımlanan Şenler'in hayatı ağabeyi Özer Şenler'in, Said-i Nursi'nin derslerine katılmasıyla değişti. Ağabeyinin tavsiyesi üzerine yaşam tarzını değiştirerek Risale-i Nur sohbetlerine katılan Şenler bir müddet sonra tesettüre girdi. Şenler, sinemada izlediği aktrisin baş bağlama tarzını beğenerek yeni bir başörtüsü bağlama modeli ortaya çıkardı. Genç kızlar başlarını onun gibi kapatmaya başladı. Papa'nın ziyaretiyle ilgili "Ağlayın ey kardeşlerim ağlayın" başlıklı yazısından dolayı 9 ay hapis yattı. "İdealist Hanımlar Derneği"ni kurdu. Derneğe gelen genç kızlar arasında, Emine Gülbaran (Erdoğan) da vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan

ŞENLER, ERDOĞAN ÇİFTİNİN TANIŞMA HİKAYESİNİ ANLATTI

Yazar Şule Yüksel Şenler, Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğançiftinin tanışma hikayesini şöyle anlattı:

"1967 - 1968 yıllarında Emine Hanım'la tanıştık. Çok aktif, kültürel sahalarda çalışmasını seven birisiydi. Beraberliğimiz ve çalışmamız oldu. Ben tesettüre gireli birkaç yıl olmuştu. Emine Hanım ile Tayyip Bey'in karşılaşmalarına ben neden oldum. Erbakan Taksim'de konuşuyordu. Tayyip Bey anons yapıyordu. Yine coşturucu şiirler okuyup gelenleri takdim ediyordu. Biz ön sıradaydık. Karşılıklı bir çekim oldu. Sonra Emine'ye 'Ne oldu yüzün kızardı' dedim. O da 'Ben o zatı rüyamda gördüm. Benim onunla evleneceğim söylendi' diye yanıt verdi. Tayyip Bey'le konuştum. Onun da niyeti olduğunu anlayınca birliktelikleri oldu."

Şule Yüksel Şenler

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan